Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc en visite de travail au Laos

Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, le vice-Premier ministre du Vietnam Hô Duc Phoc a eu le 13 novembre une entrevue avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant lao a félicité le Vietnam pour ses succès remarquables en matière de développement économique et de stabilité, tout en soulignant que le Parti et l’État lao attachaient toujours une grande importance au renforcement de la solidarité et de l’amitié spéciale avec le Vietnam.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a exprimé ses félicitations au Parti, à l’État et au peuple lao pour les résultats importants et globaux sur le plan intérieur et extérieur, marquant une étape significative dans la construction nationale à l’approche du 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos. Il a salué les progrès de la reprise économique, l’amélioration du niveau de vie du peuple et le renforcement de la position du Laos sur la scène régionale et internationale.

Il a rendu compte au Premier ministre lao Sonexay Siphandone des résultats de son entretien avec le vice-Premier ministre Saleumxay Kommasith.

Les deux parties ont procédé à une évaluation globale de la coopération bilatérale, examiné la mise en œuvre des projets clés et discuté des solutions pour surmonter les difficultés existantes. Elles ont identifié plusieurs priorités et grands axes de coopération, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture, du commerce, des finances, des télécommunications, de la construction, de l’énergie, des services et de la production. Plusieurs projets d’entreprises vietnamiennes sont déjà mis en œuvre avec des résultats positifs dans ces secteurs.

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a proposé de maintenir une coordination étroite pour bien préparer les visites de haut niveau à venir, intensifier la coopération en matière de défense, de sécurité et de diplomatie face aux nouveaux défis, et renforcer l’interconnexion économique entre les deux pays. Il a souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des accords bilatéraux signés, d’organiser conjointement les activités commémoratives de 2025, et d’accroître les échanges d’informations ainsi que le soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux.

Dans l’après-midi, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a rendu visite l’ambassade du Vietnam à Vientiane. Il a salué les efforts du corps diplomatique et des services vietnamiens au Laos pour accomplir avec efficacité les missions confiées par le Parti et l’État, malgré les difficultés rencontrées.

L’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a exprimé sa gratitude envers le Parti, l’État et le vice-Premier ministre pour leur attention et leur encouragement, affirmant la détermination du personnel diplomatique à poursuivre fidèlement la mission de renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, ainsi que la confiance dans le développement prospère du Vietnam à l’ère nouvelle.

VNA/CVN