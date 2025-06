Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération dans la défense

>> Le président du Sénat cambodgien impressionné par la croissance exceptionnelle du Vietnam

>> Entrevue entre le président de l'Assemblée nationale et le dirigeant cambodgien Samdech Techo Hun Sen

>> Samdech Techo Hun Sen affirme les contributions du Vietnam pour sortir le Cambodge du génocide

Photo : VNA/CVN

Le 4 juin, le général Nguyên Tân Cuong, également vice-ministre de la Défense, a rendu une visite de courtoisie au président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, qui a affirmé que le Cambodge préservera et cultivera les relations entre les deux Partis, les deux nations et leurs peuples.

Nguyên Tân Cuong s'est réjoui de la confiance croissante dans les relations politiques et diplomatiques bilatérales. Il a souligné l'importance de maintenir des contacts de haut niveau entre le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam et la Permanence du PPC, qui orientent la coopération dans divers domaines.

Il a également exprimé le souhait que le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement cambodgien et le leader Samdech Techo Hun Sen continuent de soutenir la communauté et les entreprises vietnamiennes au Cambodge, ainsi que de faciliter la recherche, l'exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge.

Lors de sa rencontre le même jour avec le Premier ministre Hun Manet, le général Nguyên Tân Cuong a mis en avant les réalisations "très fières" de la coopération bilatérale en matière de défense, la qualifiant de pilier essentiel des relations Vietnam - Cambodge et de "preuve vivante de la détermination politique des deux pays".

Photo: VNA/CVN

Le Premier ministre Hun Manet a, quant à lui, souligné la volonté du gouvernement cambodgien de cultiver les relations d'amitié et de bon voisinage entre les deux pays et s'est engagé à favoriser les liens entre les deux armées.

Lors de son entrevue avec le général Chay Saing Yun, secrétaire d'État permanent du ministère cambodgien de la Défense, le général Nguyên Tân Cuong a réaffirmé la priorité accordée par le Vietnam au renforcement des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale, durable à long terme avec le Cambodge.

Les deux parties ont salué les résultats de la coopération en matière de défense, notamment dans les échanges de délégations, les consultations, les dialogues, la formation, la lutte contre la criminalité transfrontalière, et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux dirigés par l'ASEAN.

Pour l'avenir, les deux pays ont convenu de poursuivre ces initiatives, d'intensifier la lutte contre la criminalité transfrontalière, d'améliorer la qualité de la formation des ressources humaines, et de continuer la recherche et le rapatriement des restes des martyrs vietnamiens tombés au Cambodge. Ils ont également décidé d'organiser la deuxième édition de l'Échange d'amitié sur la défense des frontières Vietnam - Cambodge en 2025.

Photo : Hoàng Minh/VNA/CVN

Durant son séjour, le général Nguyên Tân Cuong et sa délégation ont visité la société Viettel Cambodia (Metfone), membre du groupe de télécommunications vietnamien Viettel, ainsi que la filiale de la Banque par actions commerciale militaire (MB) au Cambodge.

Plus tôt dans la matinée du 4 juin, la délégation vietnamienne avait rendu hommage aux héros et martyrs au Monument de l'Amitié Vietnam - Cambodge à Phnom Penh.

Dans l'après-midi du 3 juin, à Phnom Penh, le général Vong Pisen, commandant en chef de l'Armée royale cambodgienne, avait présidé une cérémonie d'accueil solennelle en l'honneur du général Nguyên Tân Cuong et de la délégation de haut rang de l'Armée populaire du Vietnam, en visite officielle au Cambodge.

VNA/CVN