Un responsable du Parti reçoit le conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam

Le 4 juin à Hanoï, Trân Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de sa Commission des politiques et stratégies, a reçu Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Trân Luu Quang a souhaité que l’Alliance et son conseiller spécial continuent de promouvoir la coopération culturelle, les échanges entre les peuples et la formation de ressources humaines, afin de renforcer les relations entre les deux pays.

Il a salué les progrès de l’Université Vietnam - Japon, notamment son orientation en matière de formation pour la transformation numérique et verte, répondant aux besoins en ressources humaines de haute qualité du Japon et du Vietnam. Il a proposé que l’université se concentre sur la sciences, la technologie et l’innovation, tout en renforçant la formation culturelle, afin de devenir un modèle de coopération universitaire internationale.

De son côté, Takebe Tsutomu a remercié les dirigeants vietnamiens pour leur soutien constant au projet de l’Université Vietnam - Japon, en particulier celui de Trân Luu Quang.

Photo : VNA/CVN

Il a réaffirmé l’ambition de cet établissement de devenir un centre de formation de haut niveau reconnu au niveau régional et mondial, capable de fournir des ressources humaines qualifiées pour les deux pays. Il a aussi exprimé le souhait d’attirer davantage de petites et moyennes entreprises japonaises à investir au Vietnam.

Il a assuré qu’il continuerait à mobiliser les entreprises, instituts de recherche et scientifiques pour soutenir l’université, et a proposé d’organiser un examen de certificat d’études japonaises pour aider les étudiants vietnamiens à mieux comprendre le Japon et son peuple.

VNA/CVN