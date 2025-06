Vietnam et République tchèque renforcent leur coopération décentralisée

Dans le cadre de leur visite de travail à Prague les 3 et 4 juin, une délégation de dirigeants de six provinces vietnamiennes a tenu une séance de travail avec l'ambassade du Vietnam en République tchèque, visant à renforcer la coopération décentralisée.

Les représentants des provinces de Bac Liêu, Vinh Long, Phu Yên, Huê, Quang Binh et Quang Ninh ont exprimé leur volonté d'établir des partenariats concrets avec les collectivités locales tchèques dans des domaines d'intérêt commun. Ils ont sollicité le soutien actif de l'ambassade pour faciliter les échanges d'informations et établir des connexions bilatérales efficaces.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam, a souligné que cette visite constituait une excellente opportunité pour les localités vietnamiennes de mieux appréhender le potentiel de coopération avec la République tchèque. Elle permettra, selon lui, d'élaborer des stratégies et de mettre en œuvre des activités de coopération adaptées dans un avenir proche.

Bien que la République tchèque ne soit pas un pays très peuplé, sa position géographique centrale au sein de l'Europe et son statut de membre de l'Union européenne (UE) lui confèrent un rôle stratégique dans la connectivité et la distribution et des marchandises à l'échelle du continent, a précisé l'ambassadeur.

Il a estimé que le respect des normes techniques européennes par les produits vietnamiens favoriserait non seulement leur pénétration sur le marché tchèque, mais également leur expansion vers l'Europe centrale et les pays baltes.

L'ambassadeur a également mis en avant plusieurs secteurs à fort potentiel de coopération, notamment l'industrie de fabrication de machines et d'équipements, la science et la technologie, la chimie, les engrais chimiques, ainsi que les produits pharmaceutiques. Il a en outre souligné l'attrait du système éducatif tchèque, reconnu pour sa qualité et ses frais de scolarité relativement abordables au sein de l'UE.

Lors du colloque intitulé "Connecter les localités vietnamiennes et la communauté vietnamienne en République tchèque", les responsables vietnamiens ont affirmé leur volonté de promouvoir les opportunités d'investissement entre les entreprises vietnamiennes et leurs partenaires en République tchèque, ainsi qu'au niveau européen.

En outre, la délégation vietnamienne a également eu une rencontre avec Andrea Pfeffer Ferklová, maire de la ville thermale de Karlovy Vary, dans le but de promouvoir le tourisme. Andrea Pfeffer Ferklová s'est dite optimiste quant à un rapprochement futur entre sa ville et les provinces vietnamiennes.

