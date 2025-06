Le Premier ministre entame une visite officielle en Estonie

Photo : VNA/CVN

L'Estonie représente la première étape de la tournée européenne du Premier ministre Pham Minh Chinh qui le mènera également en France et en Suède.

Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre vietnamien en Estonie depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. Cette visite a pour objectif de promouvoir et de donner un nouvel élan à l'amitié et à la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Estonie, conformément à la politique constante du Vietnam d'accorder une grande importance aux pays européens.

En 33 ans, les deux pays ont mené de nombreux échanges de délégations et des contacts de haut niveau. Un mécanisme de consultation politique a été mis en place au niveau des vice-ministres et des chefs de département. Lors des discussions, l'Estonie a réaffirmé à plusieurs reprises que le Vietnam était un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est et souhaitait renforcer davantage sa coopération avec ce pays. Les deux nations se coordonnent et se soutiennent activement lors des forums multilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Les relations économiques restent modestes. Le chiffre d'affaires commercial entre les deux pays a augmenté régulièrement au fil des ans, mais n’a atteint que 73,8 millions de dollars en 2024. L'Estonie compte actuellement 5 projets d'investissement direct valides au Vietnam avec un capital d'investissement total de 280 000 dollars.

L'Estonie a activement soutenu le Vietnam dans la signature de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et est l'un des premiers pays de l'UE à avoir ratifié l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA).

L'Estonie a aidé le Vietnam à former de nombreux étudiants et doctorants sous l'ex-Union soviétique et a poursuivi sa coopération en matière de formation avec plusieurs universités vietnamiennes.

Au cours de sa visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait mener des entretiens et des rencontres avec de hauts dirigeants estoniens, participer au forum d'affaires Vietnam - Estonie, et visiter plusieurs établissements socio-économiques et culturels estoniens.

Cette visite devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines des technologies de l'information, de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle, des technologies financières, de l'économie numérique, de la cybersécurité, de la logistique intelligente, des ports maritimes numériques, du développement de l'e-gouvernement, etc.

VNA/CVN