Le président du Sénat cambodgien impressionné par la croissance exceptionnelle du Vietnam

Photo : VNA/CVN

L'ancien Premier ministre cambodgien a fait ces remarques lors d'une rencontre de courtoisie avec l'ambassadeur du Vietnam nouvellement accrédité au Cambodge, Nguyên Minh Vu, à Phnom Penh mercredi 12 février.

Hun Sen a réaffirmé ses sentiments profonds envers le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, rappelant ses liens de longue date avec des générations de dirigeants vietnamiens. Il a souligné que le Cambodge se souvenait toujours du soutien sincère et inestimable du Vietnam pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot et empêcher son retour, ainsi que pour aider le Cambodge à se reconstruire et à se développer aujourd'hui.

Il a souligné le potentiel de coopération économique entre le Vietnam et le Cambodge, notamment dans les domaines de l'investissement, du commerce et du tourisme, notant que les deux économies sont complémentaires.

Le dirigeant hôte a souligné la nécessité de renforcer la connectivité, avec la collaboration économique comme noyau et la relation politique comme fondement. Les deux parties devraient renforcer les liaisons de transport, promouvoir le soutien mutuel au développement et élargir davantage les liens dans le commerce, le tourisme et les soins de santé, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le diplomate vietnamien a transmis les salutations des dirigeants vietnamiens au pays hôte et a salué les réalisations du Cambodge sous la direction du PCP, ainsi que la transition politique réussie et les progrès du gouvernement royal dans le cadre de la stratégie pentagonale-Phase 1 du Premier ministre Hun Manet.

L'ambassadeur a salué le dévouement de Hun Sen à préserver et à renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge. Il a également apprécié le soutien continu du pays hôte à la communauté d'origine vietnamienne au Cambodge pour s'installer, travailler et s'intégrer progressivement dans la société locale, et aux entreprises vietnamiennes pour investir et opérer au Cambodge, contribuant ainsi au développement du pays ainsi qu'à la forte relation bilatérale.

Nguyên Minh Vu a promis de déployer tous les efforts possibles pour renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays, sur la base du principe de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme".

Il a promis de donner la priorité à l'augmentation des réunions de haut niveau entre les ministères, les secteurs et les localités des deux parties pour approfondir davantage la confiance politique, notamment en resserrant les liens entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Sénat du Cambodge, tout en renforçant la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment pour assurer la sécurité publique et lutter contre la criminalité transnationale.

Connectivité économique

Le diplomate a souligné que l'accent sera également mis sur le renforcement de la connectivité économique, notamment dans le transport routier et aérien et le tourisme, et sur la facilitation du commerce bilatéral, qui vise à atteindre 20 milliards d'USD. En outre, les liens entre les localités, les associations d'amitié et les populations des deux pays, en particulier parmi les jeunes générations, seront également resserrés pour favoriser sans cesse la solidarité, l'amitié et la compréhension mutuelle.

VNA/CVN