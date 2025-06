Le secrétaire général Tô Lâm appelle à renforcer la compétitivité du Sud-Ouest

La réunion portait sur la mise en œuvre des résolutions et conclusions récentes du Comité central du Parti, la réorganisation des structures administratives locales, la défense et la sécurité, la croissance économique ainsi que les politiques de bien-être social.

Les provinces de Kiên Giang et An Giang occupent une position stratégique dans la région frontalière du Sud-Ouest du pays. Kiên Giang émerge comme un nouveau pôle de croissance de cette région. An Giang, pour sa part, est un grenier à riz majeur du pays, pionnier dans l’agriculture intelligente, l’agriculture circulaire et la production agricole à grande échelle.

Les deux provinces ont conjointement élaboré un projet de fusion administrative, qui a été soumis au gouvernement.

Lors de la séance de travail, le secrétaire général Tô Lâm a salué les efforts importants, le sens élevé des responsabilités et les résultats remarquables obtenus par An Giang et Kiên Giang ces derniers temps.

Cependant, il a souligné que, bien que voisines et situées dans une zone clé du delta du Mékong, les liens entre les deux provinces restent encore relâchés, n’exploitant pas pleinement leur potentiel complémentaire ni leurs avantages comparatifs.

Il a affirmé qu’une fusion entre An Giang et Kiên Giang permettrait de créer un axe de développement "montagnes - plaines - frontières - mer et îles", alliant économie frontalière et économie maritime, favorisant des chaînes de valeur plus cohérentes, attirant les investissements stratégiques et renforçant la compétitivité de l’ensemble de la région Sud-Ouest.

"Une province - une vision - une action - une confiance"

Le secrétaire général a appelé les deux provinces, d’ici à la fusion complète, à intensifier leur coopération selon l’esprit : "une province - une vision - une action - une confiance". Tous les scénarios doivent être soigneusement planifiés, avec des plans de contingence adaptés, afin de garantir une transition fluide et sans rupture dans tous les domaines lors de la création de la nouvelle entité administrative.

Il a souligné l’importance d’une mise en œuvre rigoureuse et méthodique du nouveau modèle administratif à deux niveaux : province - commune. Il a aussi recommandé la mise en place de structures administratives flexibles pour les zones spéciales telles que Phu Quôc, Thô Chu et Kiên Hai, adaptées à leurs exigences de développement spécifiques.

Après la fusion, la nouvelle province d’An Giang devra affirmer une vision claire pour devenir un centre de développement dynamique, global et durable du delta du Mékong. Elle devra notamment viser à devenir un pôle économique maritime national, avec Phu Quôc comme centre d’écotourisme et de villégiature de classe mondiale, et la région Long Xuyên - Châu Dôc - Rach Gia - Hà Tiên comme moteur industriel, logistique et culturel de la région.

S’agissant des congrès locaux du Parti en vue du XIVe Congrès national du Parti, le secrétaire général a demandé que le rapport politique de la nouvelle province reflète une vision stratégique et un sens aigu des responsabilités en tant que province motrice du Delta du Mékong. La sélection du personnel dirigeant devra être rigoureuse, axée sur des leaders innovants, respectés, animés d’un esprit de service et prêts à assumer leurs responsabilités devant le Parti, l’État et le peuple.

Enfin, le secrétaire général a souligné l’importance de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, qui se tiendra à Phu Quôc. Il a qualifié cet événement d’occasion exceptionnelle pour promouvoir l’image d’un Vietnam intégré, réformateur, accueillant et dynamique sur la scène internationale, tout en servant de levier puissant pour accélérer le développement de Phu Quôc.

Il a appelé les autorités locales à concentrer tous leurs efforts sur les préparatifs de l’événement, affirmant que le succès de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 à Phu Quôc doit non seulement devenir une fierté provinciale, mais aussi un catalyseur pour le développement intégral de la nouvelle province, jouant un rôle important dans l’élévation du statut international du Vietnam à l’ère de l’intégration profonde et de la concurrence mondiale.

