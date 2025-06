Le PM quitte Hanoï pour une tournée en France, en Estonie et en Suède

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation de haut rang du Vietnam ont quitté jeudi matin 5 juin Hanoi pour assister à la 3 e Conférence de haut niveau des Nations unies sur la mise en œuvre de l’Objectif de Développement Durable n°14, consacré à la gestion durable des océans et effectuer une série de visites en Europe, avec des étapes en France, en Estonie et en Suède du 5 au 14 juin.

Le voyage est effectué à l’invitation du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, du président français Emmanuel Macron, du Premier ministre estonien Kristen Michal et du Premier ministre suédois Ulf Kristersson.

C'est la première fois que le Premier ministre vietnamien participe à la Conférence des Nations unies sur les océans, la première visite du Premier ministre en France depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global en octobre 2024, après la visite au Vietnam du président français Emmanuel Macron en mai dernier, la première visite du Premier ministre en Estonie depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1992 et la première visite du Premier ministre en Suède au cours des sept dernières années.

Intégration internationale globale

Ce voyage de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification, de proactivité et d'engagement en faveur d'une intégration internationale globale, approfondie et efficace, dans l'esprit du XIIIe Congrès national du Parti et des Résolutions n° 34-NQ/TW et n° 59-NQ/TW du Politburo du Parti communiste du Vietnam.

En particulier, la participation du Premier ministre à la Conférence des Nations Unies sur les océans vise à mettre en œuvre la Résolution n° 36-NQ/TW sur la Stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, démontrant que le Vietnam est un membre actif et responsable de la communauté internationale, que le pays met activement en œuvre des mesures pour conserver et exploiter durablement les ressources marines et qu'il est prêt à contribuer aux efforts communs de la communauté internationale dans ce domaine. Dans le même temps, ce voyage a affirmé la politique constante du Vietnam d'attacher toujours de l'importance et de souhaiter renforcer et promouvoir les relations avec les pays européens, notamment la France, l'Estonie et la Suède.

