Le Vietnam félicite le nouveau président sud-coréen

Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur ferme conviction qu'avec le prestige, le courage et la vision stratégique du président Lee Jae-myung, la République de Corée poursuivra son développement dynamique, atteindra de grands acquis et consolidera son rôle et sa position sur la scène internationale dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Ils ont affirmé leur volonté de collaborer étroitement avec le président Lee Jae-myung et la République de Corée pour promouvoir un développement substantiel, efficace et global des relations bilatérales au bénéfice de leurs peuples, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Le même jour, Trân Câm Tu, membre permanent du secrétariat du CC du PCV, a envoyé un message de félicitations à Park Chan-dae, président par intérim du Parti démocratique de la République de Corée.

VNA/CVN