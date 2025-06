Promotion de la coopération Vietnam - Éthiopie

>> Le Vietnam est un ami fidèle du peuple éthiopien

>> Les épouses des Premiers ministres vietnamien et éthiopien visitent l'école Nguyên Dinh Chiêu

>> Le Premier ministre éthiopien termine sa visite officielle au Vietnam

Lors de la réception, le président d'Éthiopie, Taye Atske Selassie a hautement apprécié les nouvelles avancées de la coopération entre les deux pays et s'est félicité de l'ouverture du premier vol direct entre Addis-Abeba et Hanoï, prévu pour le 1er juillet. Il a souligné qu'il s'agissait du premier vol direct entre le Vietnam et l'Afrique, ouvrant des perspectives pour les échanges interpersonnels, le commerce, les investissements et le tourisme entre les deux régions.

L'ambassadrice Vu Thanh Huyên a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance à son amitié traditionnelle avec l'Éthiopie et a exprimé ses impressions sur les progrès récents en matière de développement socio-économique d'Éthiopie.

À cette occasion, la diplomate vietnamienne a souligné l'importance du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales entre les deux pays (1976-2026). Elle a également indiqué que le Vietnam promeut activement l'établissement d'une ambassade permanente en Éthiopie, témoignant ainsi de son engagement politique fort et de sa volonté d'accroître sa présence en Afrique, où l'Éthiopie joue un rôle central.

Lors de la rencontre, les deux parties ont hautement apprécié l'importance de la visite officielle du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali au Vietnam et sa participation au 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030, ou P4G, du 14 au 17 avril, à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh. Cette visite a ouvert de nombreuses perspectives et a fortement stimulé la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Elles ont convenu de la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des accords existants, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, des sciences et technologies, de l'éducation et des échanges interpersonnels.

VNA/CVN