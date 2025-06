Tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh en Europe

Transmettre un message de paix et de coopération et de développement

À l'invitation du secrétaire général des Nation unies, Antonio Guterres, du président français Emmanuel Macron et de ses homologues estonien Kristen Michal et suédois Ulf Kristersson, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, participera à la 3 e Conférence des Nations unies sur l'océan (UNOC 3), à des rencontres bilatérales en France et effectuera des visites officielles en Estonie et en Suède, du 5 au 14 juin.

C’est une tournée de signification extrêmement importante, portant le message du Vietnam de paix, de stabilité, de coopération et de développement, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, lors d’une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon la vice-ministre, au niveau bilatéral, c’est une occasion importante pour le Vietnam d’approfondir davantage les relations avec la France, la Suède et l’Estonie, pays ayant des rôles et des positions importants en Europe.

Les activités du Premier ministre à Paris contribuera à la concrétisation des orientations définies dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam-France (récemment établi en octobre 2024) et dans la déclaration conjointe issue de la visite d'État du président Macron au Vietnam en mai 2025, ouvrant un nouveau chapitre de coopération multiforme.

Pour la Suède et l'Estonie, deux amis traditionnels et partenaires de longue date, le Premier ministre Pham Minh Chinh fera le point sur les avancées de la coopération et explorera de nouvelles pistes pour insuffler un élan significatif à leurs relations. Ce voyage sera également l'occasion de renforcer les liens avec l'Union européenne dans son ensemble, de consolider le rôle de passerelle du Vietnam entre l'UE et l'ASEAN, et de renforcer la coordination sur les défis régionaux et mondiaux, a poursuivi Lê Thi Thu Hang.

Elle a qualifié la tournée du Premier ministre d’une occasion unique pour le Vietnam de transmettre à la communauté internationale un message sur sa détermination et son aspiration de développement. La tournée sera une aussi une opportunité de mobiliser un maximum de ressources internationales pour concrétiser les objectifs de développement du pays dans la nouvelle ère, a-t-elle estimé.

Au niveau multilatéral, la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à l’UNOC 3, dont le thème est "Accélérer l'action et mobiliser toutes les parties prenantes pour la conservation et l'utilisation durable de l'océan", témoigne de l'engagement constant du Vietnam en tant que partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale qui est prêt à œuvrer pour un avenir commun prospère et un développement durable.

La vice-ministre a informé des activités principales du Premier ministre Pham Minh Chinh à l’UNOC 3 où il prononcera un discours important au nom des pays de l'ASEAN, réaffirmant la position cohérente de l'ASEAN en faveur du multilatéralisme et du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), pour relever les défis communs liés aux mers et aux océans. Le chef du gouvernement vietnamien partagera également les mesures énergiques mises en œuvre par le Vietnam pour atteindre l'Objectif de Développement Durable (ODD) 14, relatif à la conservation et à l'utilisation durable des océans, des mers et de leurs ressources.

En outre, le Premier ministre Pham Minh Chinh coprésidera également, avec les présidents de la Colombie et de l'Irak, un événement de haut niveau sur les régions deltaïques face aux impacts du changement climatique avant de participer à d'autres activités liées à l'économie et aux océans à Monaco, a ajouté Lê Thi Thu Hang.

