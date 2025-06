Cân Tho appelée à devenir un pôle régional d’innovation, de logistique et de finance

Selon le plan de réorganisation des unités administratives du pays, les provinces de Soc Trang et Hâu Giang seront fusionnées avec la ville de Cân Tho. En visite à Cân Tho, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, a échangé avec les autorités locales sur la mise en œuvre des résolutions du Parti, la réorganisation administrative, la sécurité, la défense et le développement socio-économique de ces trois localités après la fusion.

Photo : VNA/CVN

En visite de travail dans la ville de Cân Tho, ce mardi après-midi 4 juin, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a travaillé avec les dirigeants de la ville et des provinces de Soc Trang et Hâu Giang pour faire le point sur la mise en œuvre des résolutions et des conclusions du Parti, la réorganisation des unités administratives locales, le travail de sécurité et de défense, la sécurité et le développement socio-économique.

Parmi les participants ont figuré également le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, et des autres dirigeants et responsables.

Finaliser les préparatifs pour les Congrès locaux du Parti

Ces derniers temps, les trois localités ont déjà franchi des étapes importantes dans la réorganisation des structures administratives et des ressources humaines aux niveaux communal, provincial et municipal. Elles s’apprêtent désormais à finaliser les préparatifs pour les Congrès locaux du Parti, en vue du XIVe Congrès national du Parti.

S’exprimant à la séance de travail, Tô Lâm a souligné que Cân Tho, en tant que centre du Delta du Mékong, disposait d’une infrastructure urbaine développée et d’atouts majeurs en matière de transport, de science et technologie, d’éducation, de finance et de logistique. Il a également mis en lumière les forces spécifiques de Hâu Giang comme industrie agroalimentaire, énergie renouvelable, infrastructures en expansion et de Soc Trang comme économie maritime, agriculture de haute technologie, richesse culturelle ethnique.

La fusion de ces trois localités en une nouvelle ville de Cân Tho représente, selon le leader du Parti, une opportunité stratégique pour renforcer les liens économique, culturelle et sociale du delta du Mékong. Ce nouveau territoire permettra une restructuration spatiale fondée sur un axe de développement allant du centre urbain de Cân Tho vers la ceinture industrielle-agricole high-tech de Hâu Giang, jusqu’à l’espace maritime, portuaire et touristique de Soc Trang.

Cette synergie territoriale vise à mieux concentrer les ressources, favoriser les projets d’envergure, et renforcer la cohésion régionale.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a proposé que le nouveau plan de développement socio-économique de la ville de Cân Tho ne se limite pas à additionner les atouts des trois localités, mais qu’il crée de nouvelles chaînes de valeur fondées sur la complémentarité entre elles. Les piliers du développement durable doivent inclure la connectivité des infrastructures, la transformation numérique, l’économie verte et l’économie circulaire. La ville doit rapidement s’imposer comme un pôle de croissance dynamique du Sud-Ouest, un centre d’échanges et un moteur de développement du Delta du Mékong.

Le dirigeant a insisté sur la nécessité de définir des percées stratégiques pour garantir une croissance rapide et durable. Trois priorités ont été évoquées : Amélioration du cadre institutionnel ; développement d’infrastructures intégrées ; renforcement de la qualité des ressources humaines.

La nouvelle ville de Cân Tho est appelée à devenir un pôle régional d’innovation, de logistique, de finance, d’éducation et de santé, capable non seulement d’absorber les ressources existantes mais aussi d’en attirer de nouvelles.

Elle devra aussi se positionner en tête sur des chantiers stratégiques tels que le développement des infrastructures de connectivité, la transformation numérique, la formation de ressources humaines qualifiées, et la promotion de l’entrepreneuriat et du secteur privé.

Tô Lâm a enfin rappelé l’importance des prochains congrès du Parti à tous les niveaux, qui marqueront le point de départ d’une nouvelle phase de développement pour cette entité fusionnée. Il a insisté sur la nécessité de sélectionner les futurs cadres sur les principes de démocratie et d’objectivité, tout en mettant l’accent sur une stratégie claire de formation et de promotion des jeunes talents, des femmes et des cadres issus des minorités ethniques, afin de bâtir une équipe dirigeante compétente, représentative et adaptée aux défis futurs.

VNA/CVN