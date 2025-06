Renforcement de l'amitié entre le Vietnam et la Hongrie

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Lors de l'entretien, Lai Xuân Môn a déclaré que le PCV attachait toujours une grande importance à ses relations avec la Hongrie en général et avec les partis politiques hongrois en particulier, dont le MSZP.

La visite du président du MSZP, Komjáthi Imre, est l'occasion pour les deux parties de discuter des orientations et des mesures concrètes visant à renforcer la coopération entre le PCV et le MSZP, contribuant ainsi à consolider les liens entre les deux pays et l'amitié entre leurs peuples.

Selon Lai Xuân Môn, le PCV prône le renforcement des relations avec les partis politiques du monde entier, en particulier les partis communistes et progressistes. À ce jour, il a noué des liens avec plus de 200 partis politiques dans le monde, dont plus de 60 partis au pouvoir et plus de 20 partis membres des coalitions au pouvoir.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Il a également indiqué que le PCV préparait les congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national prévu pour le début de l'année prochaine.

De son côté, le président du MSZP, Komjáthi Imre, a salué l'évolution positive des relations entre les deux pays et a affirmé que le MSZP, ainsi que tous les partis politiques hongrois, soutenaient le gouvernement hongrois dans le développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme de manière étroite et approfondie avec le Vietnam.

Les deux parties ont convenu de soutenir le développement vigoureux des relations entre le Vietnam et la Hongrie dans les domaines où les deux pays disposent de potentiel et d'atouts, au bénéfice des populations des deux nations.

VNA/CVN