Le Vietnam et l'Australie transmettent la direction du SEARP au Canada et aux Philippines

Le Vietnam et l’Australie, coprésidents du Programme régional de l’OCDE pour l’Asie du Sud-Est (SEARP), ont transmis la direction du programme au Canada et aux Philippines, lors de la Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres (RCM) de 2025 qui a débuté le 3 juin à Paris.

>> L'industrie sidérurgique mondiale au grand défi

>> La croissance du PIB mondial devrait ralentir à 2,9% en 2025 et 2026

Au nom du gouvernement vietnamien, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a affirmé que le SEARP est une initiative stratégique soutenant les réformes économiques, favorisant une croissance durable et renforçant les liens entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), l’une des régions les plus dynamiques du monde.

Photo : VNA/CVN

En tant que coprésident aux côtés de l’Australie pendant la période 2022-2025, le Vietnam a piloté le SEARP à travers une période difficile, marquée par les conséquences de la pandémie de COVID-19, le changement climatique et les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, a-t-il rappelé.

Il a souligné que le Vietnam et l’Australie avaient renforcé leur coopération de fond, faisant du SEARP un programme régional à fort impact. Sous leur direction, le SEARP a défini trois priorités essentielles : la reprise à court terme, les réformes à moyen terme, et une intégration renforcée avec l’OCDE. Quatre domaines prioritaires ont été mis en avant : la résilience économique, la réforme du secteur privé, la libéralisation du commerce et de l’investissement, ainsi que la transformation numérique et verte. Ces efforts ont produit des résultats significatifs, a-t-il déclaré.

Parmi les réalisations notables : la signature du premier protocole d’accord entre l’OCDE et l’ASEAN, qui a instauré une base juridique pour renforcer la coopération à travers des groupes de travail, le partage de données et un appui technique. Cette avancée marque un tournant dans l’établissement d’un cadre de coopération à long terme entre les deux organisations.

Un autre résultat remarquable est l’organisation réussie du Forum de l’Asie du Sud-Est à Hanoï en 2022, qui a lancé un mécanisme de dialogue ministériel annuel entre l’OCDE et la région, axé sur les politiques et le développement.

En outre, la mise en œuvre du Prospectus, un plan de coopération pragmatique portant sur la transformation verte et numérique, la croissance inclusive et l’amélioration de la productivité, a profité directement aux pays de la région pour moderniser leurs économies, et a servi de modèle de coopération exportable à l’échelle mondiale, a souligné le ministre.

Durant son mandat, le Vietnam a accueilli deux forums ministériels à Hanoï sur la résilience des chaînes d’approvisionnement et les investissements de qualité. Il a également signé un protocole d’accord et un plan d’action avec l’OCDE, portant sur la concurrence, l’investissement, la transition verte et la politique fiscale.

En saluant le Canada et les Philippines en tant que nouveaux coprésidents, le ministre Nguyên Van Thang a exprimé sa confiance dans leur capacité à assumer ce rôle avec succès. Il a assuré que le Vietnam continuerait à accompagner activement le SEARP et à contribuer à une Asie du Sud-Est durable, plus intégrée à la communauté internationale.

Il a exprimé sa conviction que le SEARP demeurerait un moteur essentiel du rapprochement entre l’ASEAN et l’OCDE vers un avenir vert, numérique et centré sur l’humain.

Depuis plus d’une décennie, le SEARP est une plateforme de connexion importante entre l’OCDE et l’Asie du Sud-Est - l’un des principaux moteurs de la croissance mondiale, dont le PIB global s’élève à plus de 3.000 milliards de dollars - à l’appui des réformes nationales et de l’intégration régionale. Depuis le lancement du Programme en 2014, le nombre des adhésions aux instruments de l’OCDE et la participation à ses organes par les pays d’Asie du Sud-Est ont plus que doublé.

Le nombre des adhésions aux instruments juridiques de l’Organisation par des pays membres de l’ASEAN s’élève aujourd’hui à 67.

VNA/CVN