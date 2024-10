Le président de l'AN demande d'améliorer la qualité dans l'élaboration des lois

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân a souligné la nécessité de continuer à favoriser un esprit d'innovation, en particulier la réflexion innovante et l'amélioration du professionnalisme et de la qualité dans l'élaboration des lois, lors d'une séance de travail dans le cadre de la 38 e réunion du Comité permanent de la XV e AN, tenue lundi 14 octobre à Hanoï

Trân Thanh Mân a exhorté les agences concernées à finaliser rapidement les documents préparés pour la 8e session de la XVe législature à venir et à les envoyer aux députés conformément à la Loi sur la promulgation des documents juridiques. Le président de l'AN a également appelé le gouvernement et les agences concernées à surveiller la bonne mise en œuvre des tâches assignées dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités.

Photo: VNA/CVN

Lors de la séance de travail, les membres du Comité permanent ont donné leur avis sur la préparation de la 8e session de la XVe législature.

Selon le secrétaire général de l'AN et président du bureau de l’AN, Bùi Van Cuong, lors de cette session, la XVe AN examinera 42 groupes de questions, dont 30 liées à l'élaboration des lois et 12 axés sur le développement socio-économique, le budget de l'État, la supervision et d'autres questions importantes.

Ces derniers temps, les agences concernées se sont coordonnées de manière proactive pour préparer les contenus à soumettre à l'AN lors de sa 8e session, a-t-il déclaré. Jusqu'à présent, le travail de préparation est pratiquement achevé.

La 8e session de la XVe AN, qui doit s'ouvrir le 21 octobre, durera 28,5 jours. Elle sera divisée en deux phases, la première du 21 octobre au 13 novembre et la seconde du 20 au 30 novembre.

VNA/CVN