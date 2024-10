Célébration du 20e anniversaire de la Journée des hommes d’affaires vietnamiens au Laos

L'Association des entreprises vietnamiennes au Laos a organisé un échange pour célébrer le 20 e anniversaire de la Journée des hommes d’affaires vietnamiens (13 octobre) pour honorer les contributions des entreprises et des entrepreneurs vietnamiens au développement socio-économique et au renforcement de la coopération entre les deux pays.

>> Le Vietnam au Uttar Pradesh International Trade Show en Inde

>> Sommets de l’ASEAN : esprit et vision du Vietnam dans une nouvelle ère

>> Les ministères vietnamien et lao de la Police resserent leur coopération

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a déclaré que le Laos se classait actuellement au premier rang parmi les 80 pays et territoires dans lesquels le Vietnam investit, avec 256 projets totalisant un capital enregistré d’environ 5,5 milliards d'USD.

Le Vietnam se classe également au troisième rang des pays investissant au Laos. Les projets d'investissement vietnamiens sont présents dans 17 des 18 provinces du Laos, couvrant de nombreux domaines.

Photo : VNA/CVN

Au cours des six premiers mois de 2024, les investissements du Vietnam au Laos ont atteint 35,5 millions de dollars, soit une augmentation de 35% par rapport à la même période de 2023. Le capital réalisé accumulé à ce jour a atteint environ 2,8 milliards d'USD. De nombreux projets fonctionnent efficacement, contribuant au développement socio-économique, créant des emplois et augmentant les revenus des travailleurs, tout en ajoutant des recettes budgétaires à l'État lao.

Selon le diplomate, les entreprises et les entrepreneurs vietnamiens deviennent une force de première ligne dans la promotion des investissements et du commerce dans le but de créer des percées économiques entre les deux pays.

Outre les activités d'investissement, les entreprises vietnamiennes ont bien rempli leurs obligations financières et ont participé aux activités de bien-être social au Laos.

À cette occasion, le ministère lao de l'Industrie et du Commerce et le Conseil lao de l'industrie et du commerce ont décerné des satisfecit à des groupes et individus ayant des réalisations exceptionnelles dans le développement économique du Laos et la consolidation des relations d'amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.

VNA/CVN