La Chine prête à coopérer avec le Vietnam dans le secteur ferroviaire à grande vitesse

>> Le Vietnam veut s’inspirer de l’expérience chinoise en construction ferroviaire

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a exhorté la CREC à rejoindre activement les projets et ouvrages d'infrastructures ferroviaires à écartement standard reliant le Vietnam et la Chine, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la directive des hauts dirigeants des deux pays pour continuer à approfondir et à élever le partenariat de coopération stratégique et intégral entre les deux pays.

Les ouvrages et projets de la CREC au Vietnam doivent répondre aux normes et réglementations techniques les plus strictes de la Chine, ce qui est un symbole d'amitié et une affirmation de la qualité et de la marque de ce groupe, a souligné le vice-Premier ministre Trân Hông Hà.

De son côté, Chen Yun a exprimé son souhait de voir son groupe participer à d'importants projets d'investissement au Vietnam dans les infrastructures ferroviaires. Il a exprimé sa volonté de coopérer avec des partenaires vietnamiens dans l'étude, le transfert, le développement technologique ainsi que la formation des ressources humaines pour l'industrie ferroviaire à grande vitesse.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a estimé que la CREC affirmerait la qualité et le niveau technologique de la Chine en participant aux projets de construction d'infrastructures ferroviaires au Vietnam, en garantissant le respect de l'environnement et en optimisant les distances de transport, en garantissant une sécurité maximale des passagers et des marchandises, en appliquant une technologie intelligente dans l'exploitation.

