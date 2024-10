Les ministères vietnamien et lao de la Police resserent leur coopération

Une conférence bilatérale entre les ministères de la Police du Vietnam et du Laos sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité, de maintien de l'ordre public et de lutte contre la drogue s'est tenue le 14 octobre à Hanoï.

Les deux parties ont échangé des informations sur la situation de la criminalité, de l'ordre et de la sécurité publique, ainsi que sur la criminalité liée à la drogue impliquant les deux pays.

Elles ont également travaillé sur la coopération en matière de lutte contre la traite humaine, la criminalité liée à l'ordre public et la drogue le long de la frontière commune.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, les deux parties ont signé un protocole de coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité, le maintien de l'ordre public et un mémorandum sur la prévention et la lutte contre la drogue. Elles ont également discuté des orientations et mesures concrètes pour améliorer l'efficacité de la coopération dans ce domaine.

Selon l'évaluation des deux ministères, la coordination en matière de prévention et de lutte contre la drogue entre les unités de police et les localités du Vietnam et du Laos s'est de plus en plus renforcée.

De juillet 2021 à juin 2024, la police des dix provinces partageant de frontières avec le Laos a découvert et arrêté 14.131 affaires impliquant 19.961 suspects, saisissant plus de 1.910 kg de drogues de divers types, plus de 3 millions de comprimés de drogues de synthèse, 3.448 plants de pavot, ainsi que de nombreux autres objets liés à ces affaires. Au Laos, les forces compétentes ont découvert et démantelé 15.859 affaires liées à la drogue, arrêtant 23.458 suspects, dont 560 étrangers.

À ce jour, le réseau d'assistance téléphonique à 4 niveaux (ministère, province, district et commune) entre les ministères de la Police des deux pays a été achevé, constituant un point de contact clé pour la mise en œuvre des activités de coordination dans la lutte contre la drogue entre les forces compétentes des deux pays.

Dans les temps à venir, les ministères de la Polilce des deux pays continueront à mettre en œuvre de manière efficace, synchronisée et rigoureuse les mesures de lutte contre la criminalité, de maintien de l'ordre public et de lutte contre la drogue. Ils renforceront leur coopération dans des domaines tels que l'échange d'informations sur la criminalité ; la coordination dans les enquêtes, la vérification, la collecte de preuves, la poursuite des criminels recherchés et des fugitifs ; la coopération pour la protection de la sécurité et de l'ordre dans les provinces partageant une frontière commune ; la coopération dans les forums multilatéraux sur la lutte contre la criminalité tels qu'INTERPOL et ASEANAPOL ; et la coopération en matière de formation et d'échange d'expériences.

Les ministères de la Police des deux pays étudieront également l'expansion du modèle de poste de contrôle du trafic combiné à la lutte contre la criminalité liée à la drogue dans les provinces partageant de frontières avec le Laos, et coordonneront étroitement le contrôle des activités anti-drogues entre les deux pays.

VNA/CVN