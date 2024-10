Vietnam - Argentine : consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères

Photo : VNA/CVN

La consultation a été co-présidée par le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc et ses homologues argentins Marcia Rosa Levaggi et Gabriel Martínez.

Les deux parties ont convenu de renforcer le partenariat intégral Vietnam-Argentine, de promouvoir les négociations pour signer des accords de coopération, dont un de non double imposition et au autre de protection des investissements. Elles ont également convenu de renforcer la coopération dans l’agriculture, le commerce, l’aviation, le tourisme, l’investissement, les énergies propres et les minéraux essentiels, de promouvoir la coopération dans la défense et la sécurité…

Hà Kim Ngoc a affirmé que le Vietnam était disposé à contribuer à l'approfondissement des liens entre l'Argentine, le Marché commun du Sud (MERCOSUR) et l'Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Pour sa part, Marcia Rosa Levaggi s’est dit impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam.

Gabriel Martínez a déclaré que durant sa présidence du MERCOSUR en 2025, l'Argentine promouvrait les négociations d'un accord de libre-échange (ALE) entre le MERCOSUR et le Vietnam.

Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt mutuel, les deux parties ont insisté sur l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté, de la sécurité et de la sûreté de la navigation et de survol en Mer Orientale, et de la résolution des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Au cours de son séjour en Argentine, Hà Kim Ngoc a rencontré séparément la ministre argentine des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte Diana Mondino ; le sénateur Bartolomé Esteban Abdala, président p.i du Sénat ; le député Santiago Pauli, chef du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Argentine ; et la présidente de l'Institut culturel Vietnam - Argentine, Poldi Sosa.

Lors des rencontres, le diplomate vietnamien a affirmé que le Vietnam considérait l'Argentine comme l'un de ses partenaires importants en Amérique latine. Il a proposé que les deux parties continuent à promouvoir les échanges de délégations de haut niveau.

De leur côté, les responsables argentins ont affirmé qu'ils se coordonneraient étroitement avec le Vietnam pour promouvoir les relations bilatérales.

VNA/CVN