Le Vietnam et l'Argentine promeuvent leur coopération parlementaire

>> Une délégation du PCV en visite en Argentine

>> L'Argentine exprime sa solidarité avec le Vietnam suite aux dégâts causés par le typhon Yagi

Lors de sa rencontre le 24 septembre avec Lorena Villaverde, députée de la province de Rio Negro, l’ambassadrice vietnamienne a apprécié les relations de coopération entre le Congrès national argentin et l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne ces derniers temps, à travers l'échange de délégations, notamment la récente visite de la délégation de la Commission économique de l'AN vietnamienne et du Conseil populaire de Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Lorena Villaverde a présenté des potentiels de la province de Rio Negro en matière touristique, minière, pétrolière et gazière, la culture fruitière, l'élevage et la pêche, et a exprimé son désir de promouvoir la coopération avec le Vietnam en général et des localités vietnamiennes en particulier.

Auparavant, lors d'une séance de travail avec Santiago Cafiero, député de la province de Buenos Aires, ancien ministre argentin des Affaires étrangères, la diplomate vietnamienne avait exprimé sa volonté d'accroître l'échange de délégations entre les organes législatifs des deux pays et de promouvoir les échanges commerciaux avec la province de Buenos Aires.

De son côté, Santiago Cafiero a présenté des potentiels de Buenos Aires, la province la plus peuplée d'Argentine avec 15,6 millions d'habitants, ainsi que ses atouts agricoles.

Lors de la réunion du 19 septembre, Amadeo Enrique Vallejos, maire de Reconquista, province de Santa Fe, Ngô Minh Nguyêt a présenté des potentiels du Vietnam et a invité les entreprises de sa province à participer au forum des affaires Vietnam - Argentine, prévu en novembre prochain.

Pour sa part, Amadeo Enrique Vallejos a présenté les atouts de Santa Fe et de la ville de Reconquista, tels que la production agricole high-tech, l'élevage du bétail, la culture des graines de tournesol et du coton.

À cette occasion, la diplomate vietnamienne a affirmé sa volonté de soutenir les localités argentines dans l'expansion des échanges commerciaux et d'investissements avec le Vietnam, ainsi que de renforcer la coopération parlementaire et les échanges de délégations.

La valeur d'échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Argentine au cours des 8 premiers mois de cette année a atteint 2,54 milliards d'USD, en baisse de 2,75% par rapport à la même période de 2023. Le Vietnam est un partenaire commercial important de l'Argentine, après le Brésil, la Chine, les États-Unis, le Chili, l'Inde et le Paraguay.

VNA/CVN