Le dirigeant Tô Lâm assigne des tâches aux nouveaux ambassadeurs

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a exhorté les ambassadeurs nouvellement nommés à promouvoir l'esprit d'une diplomatie de nouvelle ère, à renforcer le rôle, la position du Vietnam dans la politique et l'économie mondiales, la civilisation humaine, contribuant ainsi à poser une base solide pour amener le pays dans une nouvelle ère, celle d'un Vietnam de paix, d’indépendance, de démocratie, de prospérité, de civilisation, de bonheur et s'orientant vers le socialisme.

Le dirigeant Tô Lâm s’est dit convaincu qu’avec l'attention du Parti et de l'État et grâce à leurs expériences, les ambassadeurs continueraient à promouvoir les traditions diplomatiques et à accomplir avec succès les tâches assignées.

De leur côté, les ambassadeurs nommés ont exprimé leur joie d'assumer leurs fonctions alors que le pays entre dans une période de sprint pour mener à bien la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, préparer son XIVe Congrès ainsi que réaliser les aspirations du 100e anniversaire de la fondation du pays.

Ils sont engagés à suivre de près les options et les lignes directives du Parti et de l'État, ainsi que les directions des dirigeants à tous les niveaux, contribuant ainsi à concrétiser la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation, promouvoir les relations de coopération avec les pays partenaires où ils assument leur fonctions, ainsi qu’à renforcer davantage la position du Vietnam, à protéger les intérêts nationaux et à développer le pays dans la nouvelle ère.

VNA/CVN