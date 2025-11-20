Le Vietnam et l'Algérie recherchent de nouveaux projets de coopération

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les ministères, agences et entreprises vietnamiennes et algériennes à accélérer leur coopération agricole, notamment dans les secteurs de la banane, du thé, du riz et de l'aquaculture.

>> Les relations d'amitié traditionnelle Vietnam - Algérie

>> Vietnam - Algérie : renforcement de la coopération dans le secteur pétrolier et énergétique

>> Vietnam - Algérie : Déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat stratégique

Photo : VGP/CVN

Lors d'une réunion de travail coprésidée le 19 novembre avec les ministères et entreprises des deux pays, Pham Minh Chinh et son homologue algérien Sifi Ghrieb les ont invités à explorer sans délai des projets de coopération dans les domaines de l'énergie, de la pétrochimie, de la production de fibres polymères, ainsi que des partenariats pour le développement de produits et de réseaux 5G.

Ils ont chargé le Comité intergouvernemental, récemment transformé en un mécanisme coprésidé par les deux ministres des Affaires étrangères, de tenir des réunions régulières, en présentiel ou en ligne, tous les six mois ou plus fréquemment si nécessaire, afin d'examiner et de faire progresser les projets de coopération.

Sifi Ghrieb a déclaré que, compte tenu de l'importante demande de riz de l'Algérie et de sa dépendance totale aux importations, le pays souhaitait vivement développer des projets de coopération avec le Vietnam. Il a ajouté que l'Algérie était prête à mettre à disposition des investisseurs vietnamiens des terres dans l'est du pays, où les conditions pédologiques sont favorables.

Il a invité les ministères, agences et partenaires des deux pays à étudier et discuter rapidement des projets, à réaliser des évaluations complètes et à élaborer, dans un délai de trois mois, des propositions concrètes pour la mise en œuvre des domaines de coopération prioritaires convenus au plus haut niveau.

Dans cet esprit, le 20 novembre, des représentants des ministères et agences vietnamiens concernés, notamment le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (Petrovietnam), etc., ont rencontré leurs partenaires algériens afin d'explorer les possibilités de coopération dans divers secteurs.

Le ministre algérien de l'Agriculture et des responsables de plusieurs autres ministères ont annoncé leur prochaine visite au Vietnam pour poursuivre les discussions et finaliser les projets de coopération dans un avenir proche.

VNA/CVN