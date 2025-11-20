Le PM vietnamien rencontre le président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie

Dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 20 novembre, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) algérienne, Ibrahim Boughali.

Ibrahim Boughali a affirmé que la visite du chef du gouvernement vietnamien constituait un jalon important, contribuant au renforcement des relations bilatérales.

Rappelant l'amitié de longue date entre les deux pays, il a déclaré que la reconnaissance précoce de l'Algérie par le Vietnam avait jeté des bases solides pour leur coopération. Il a noté que les échanges de délégations et le partage d'expériences entre ministères et collectivités locales s'étaient intensifiés, grâce à l'efficacité des mécanismes de consultation et de coordination.

Il a profité de cette occasion pour féliciter le Vietnam pour l'organisation réussie de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, soulignant son rôle crucial dans le renforcement de la cybersécurité pour de nombreux pays.

L'Algérie, le premier partenaire stratégique du Vietnam en Afrique

Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé son hôte de sa rencontre avec le président Abdelmadjid Tebboune et de son entretien avec le Premier ministre Sifi Ghrieb, qui ont abouti à une Déclaration conjointe élevant les relations Vietnam - Algérie au rang de partenariat stratégique et à la signature de plusieurs accords clés. Le dirigeant a exprimé l'espoir que les deux parties élaboreraient prochainement un plan d'action concret pour la mise en œuvre de ce nouveau cadre, tout en sollicitant le soutien du président de l'APN dans ce processus.

Le président de l'APN s'est félicité que l'Algérie soit le premier partenaire stratégique du Vietnam en Afrique. Il a souligné l'étendue et la spécificité de la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, énergétique, de la défense et des télécommunications, ainsi que la collaboration entre les collectivités locales des deux pays, exprimant l'espoir que la coopération économique se renforcera davantage, contribuant ainsi au renforcement des liens politiques.

Concernant la coopération parlementaire, le président de l'APN a déclaré que l'Algérie réformait de nombreuses lois, notamment celles relatives au commerce électronique, et a exprimé le souhait d'échanger des expériences avec le Vietnam dans ce domaine.

Évoquant les deux documents de coopération parlementaire signés en 2005, il a proposé de les réviser et de les adapter au nouveau contexte de développement.

Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a approuvé les initiatives du président de l'APN, soulignant que le Vietnam et l'Algérie étaient deux pays en développement ayant beaucoup à partager et à apprendre l'un de l'autre, notamment en matière de droit des investissements, du foncier, des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique.

Il a exhorté l'APN à soutenir les deux gouvernements dans la mise en œuvre du cadre de partenariat stratégique, y compris la ratification rapide des accords signés, en particulier ceux relatifs à la fiscalité, aux investissements et au commerce.

Le Vietnam prévoit d'investir en Algérie dans la culture de la banane et du thé, la riziculture et l'aquaculture, a-t-il indiqué, appelant l'APN à apporter son soutien, notamment en matière d'attribution de terres et de ressources en eau.

Le chef du gouvernement a également exhorté l'Algérie à continuer de faciliter le bon fonctionnement des opérations du Groupe national de l'industrie et de l'énergie (Petrovietnam) sur le champ de Bir Seba. S'appuyant sur ce symbole de réussite de la coopération économique bilatérale, il a proposé d'élargir la collaboration dans les domaines de l'exploration pétrolière et gazière, de la production et du traitement pétrochimique, ainsi que de la production de fibres polymères.

Ibrahim Boughali, a déclaré que le Parlement algérien était prêt à soutenir les entreprises vietnamiennes, déjà présentes en Algérie. Fort de relations bilatérales solides, il a affirmé que les investisseurs vietnamiens bénéficieraient d'incitations particulières et que les projets économiques convenus s'inscrivaient dans la politique de diversification économique de l'Algérie.

Se disant confiant dans l'avenir prometteur de la coopération Vietnam - Algérie, Pham Minh Chinh a exprimé l'espoir que les deux pays continueraient de renforcer leur solidarité et leur soutien mutuel. Il a profité de l'occasion pour transmettre au président de l'APN l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à effectuer une visite officielle au Vietnam. Ibrahim Boughali a accepté l'invitation avec plaisir.

