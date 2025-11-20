Le secrétaire général Tô Lâm appelle à de nouvelles percées pour An Giang

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a présidé, jeudi après-midi, 20 novembre, dans la zone spéciale de Phu Quôc, une séance de travail avec le Comité permanent du Comité provincial du Parti d’An Giang, afin d’évaluer la mise en œuvre des missions politiques et les résultats du développement socio-économique au cours de la période récente et de donner les orientations stratégiques pour la phase à venir.

Cette réunion s’est tenue dans un contexte où An Giang se trouve devant une importante fenêtre d’opportunité pour accélérer sa croissance, notamment alors que les préparatifs du sommet APEC Phu Quôc 2027 sont en cours d’intensification.

Potentiel considérable

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général a hautement apprécié le rôle historique et culturel particulier d'An Giang, terre des Sept Montagnes et de la culture Óc Eo, où cohabitent de nombreuses communautés ethniques. Il a rappelé que la province compte près de cinq millions d’habitants, soit la troisième population du pays.

En 2025, son GRDP s’est classé au 16ᵉ rang sur 34 unités administratives, témoignant d’un important potentiel de développement. Après la réorganisation administrative, la province continue de réunir les ressources, les atouts et les opportunités nécessaires pour atteindre l’objectif fixé lors du premier Congrès provincial du Parti : devenir une province assez développée.

Au cours des dix premiers mois de 2025, An Giang a maintenu une dynamique de croissance positive, avec un GRDP en hausse de 7,85%, le taux le plus élevé de la région et l’un des plus importants du pays. La structure économique évolue dans la bonne direction ; l’environnement d’investissement s’améliore nettement, avec plus de 3.440 nouvelles entreprises enregistrées.

L’agriculture demeure un pilier solide, avec une production rizicole estimée à 7,8 millions de tonnes, tandis que l’industrie et la construction progressent à deux chiffres. Le tourisme constitue un point particulièrement lumineux, attirant plus de 21 millions de visiteurs, soit une hausse de 21,7%. Les domaines du bien-être social, de la réduction de la pauvreté et du développement rural enregistrent des avancées notables ; la défense, la sécurité et l’ordre public restent stables.

Phu Quôc - nouveau centre de croissance et point névralgique pour l’APEC 2027

Le Comité provincial du Parti a identifié Phu Quôc comme un pôle stratégique de croissance, visant à devenir d’ici 2030 un centre écologique, touristique et créatif de stature internationale. Les préparatifs pour l’APEC 2027 avancent rapidement : la province a approuvé le plan général de préparation, les sous-projets concernés et l’ajustement du schéma d’aménagement de la zone spéciale.

Le secrétaire général a salué les efforts de la province pour construire le modèle de gouvernance de la zone spéciale Phu Quôc - Kiên Hai - Thô Châu, récemment confirmé par le niveau central. Il a insisté sur le fait qu’il s’agit d’une mission nouvelle, de grande ampleur, exigeant une mise en œuvre rigoureuse, conforme aux orientations du Comité central. Il a considéré la protection des forêts, des espaces maritimes et de l’environnement ainsi que le développement des énergies propres comme des impératifs pour toutes les planifications futures.

Des solutions de rupture, éviter toute complaisance

Tout en reconnaissant les résultats obtenus, le secrétaire général a exhorté la province à évaluer clairement les limites et les défis, et à éviter tout esprit de subjectivité. Selon lui, An Giang possède un espace de développement unique, à l’intersection de plaines, de zones forestières et maritimes, ainsi qu’entre frontières et territoires intérieurs. La province doit exploiter au mieux ces atouts pour étendre son espace de développement et affirmer son rôle de localité en amont et de zone maritime stratégique du Delta du Mékong et du pays.

Pour atteindre un développement rapide et durable, il a demandé de renforcer l’édification du Parti et du système politique, de préserver la solidarité et la discipline. Il a également souligné l’importance du renforcement de la défense, de la sécurité et des relations extérieures pour garantir un environnement stable dans une zone frontalière et maritime stratégique.

Science, technologies et innovation

Le secrétaire général a insisté sur le rôle central de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Il a demandé à la province de traduire cet esprit en programmes et projets concrets, en mobilisant efficacement toutes les ressources, notamment le secteur privé et les partenariats internationaux.

An Giang doit accélérer la restructuration économique, viser une croissance à deux chiffres, développer l’industrie technologique et verte, promouvoir l’agriculture high-tech à grande échelle, étendre l’aquaculture en mer et au large associée au tourisme, et limiter les secteurs utilisant intensivement les ressources ou polluants.

Il a demandé à la province de développer vigoureusement l’économie maritime, le tourisme et les services modernes, en faisant de la zone spéciale de Phu Quôc le noyau de percées stratégiques. La priorité doit être donnée aux infrastructures majeures : axes reliant la zone en amont aux îles et aux grandes villes comme Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho ou Cà Mau, aux itinéraires maritimes internationaux, ainsi qu’aux ports, ports de pêche, marinas, à l’aéroport international de Phu Quôc et aux centres logistiques.

Il a souligné que la culture et l’humain d’An Giang doivent constituer la base spirituelle du développement durable. La province doit préserver les valeurs culturelles des communautés Kinh, Khmer, Cham et Hoa ; améliorer le niveau de vie culturelle et éducative ; développer les écoles numériques et intelligentes ; moderniser le système de santé.

Concernant l’APEC 2027, il a demandé une coordination étroite avec le niveau central et les localités concernées, un renforcement des infrastructures de transport, de commerce, de services et de tourisme, ainsi qu’une intensification de la communication, de la promotion commerciale et de la valorisation culturelle et écologique.

En conclusion, le secrétaire général a exprimé sa conviction qu’avec la détermination et l’unité des autorités et de la population, conjuguées à une bonne valorisation de ses atouts particuliers, An Giang réalisera de nouvelles percées, s’affirmera et deviendra l’un des pôles de développement les plus dynamiques du Delta du Mékong.

