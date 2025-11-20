L’Afrique du Sud plaide pour l’inclusion du Vietnam au G20

L'Afrique du Sud espère et a besoin que le Vietnam fasse partie du G20 et souhaite également que le monde comprenne que la solidarité est un choix délibéré, a déclaré l'ambassadrice d'Afrique du Sud au Vietnam, Vuyiswa Tulelo.

>> Le Vietnam séduit les investisseurs du G20

>> Sommet du G20 : le Vietnam prêt à s’unir pour résoudre les problèmes mondiaux

>> Le voyage du PM marque un jalon historique dans les liens Vietnam - Afrique du Sud

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à l'occasion de la participation prochaine du Premier ministre Pham Minh Chinh au sommet du G20 et des activités bilatérales en Afrique du Sud, à l'invitation du président sud-africain et futur président du G20, Matamela Cyril Ramaphosa, la diplomate a souligné l'importance de cet événement, y voyant une nouvelle avancée témoignant du renforcement et du dynamisme croissants des relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Elle a rappelé que la visite d'État effectuée par le président Ramaphosa les 22 et 23 octobre dernier au Vietnam, la première de ce niveau depuis près de deux décennies, avait constitué un jalon majeur dans l'approfondissement des relations bilatérales.

En marge du sommet du G20, le Premier ministre vietnamien et le président sud-africain devraient signer un accord visant à élever les relations bilatérales, a déclaré la diplomate.

Vuyiswa Tulelo a également rappelé que les deux pays avaient célébré en 2022 le 30ᵉ anniversaire de leurs relations diplomatiques, une période au cours de laquelle les échanges de haut niveau se sont intensifiés. À travers ces visites, les deux parties se sont engagées à renforcer leurs relations, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur les plans commercial et économique.

Selon la diplomate, depuis lors, les relations bilatérales n'ont cessé de se développer. La signature prochaine de cet accord témoigne une fois de plus de la volonté des deux pays de consolider leurs liens d'amitié et de faire bénéficier leurs populations respectives de cette amitié.

L'ambassadrice a insisté sur le rôle stratégique du Vietnam au sein de l'ASEAN. Tandis que le Vietnam aide l'Afrique du Sud à accéder au marché de l'ASEAN, l'Afrique du Sud lui ouvre des portes en Afrique grâce à l'Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA). La collaboration entre les deux pays est primordiale, car ils ne sont pas concurrents mais partenaires complémentaires en matière de relations commerciales, a-t-elle souligné.

Selon la diplomate, l'un des objectifs du renforcement de cette relation est le transfert de compétences entre les deux pays. Si l'exportation de matières premières vers le Vietnam est importante, l'Afrique du Sud souhaite également que sa population acquière auprès des Vietnamiens les compétences nécessaires à la transformation de ces matières premières.

Elle a mis en lumière les remarquables progrès du Vietnam avec VinFast et l'industrie du véhicule électrique, notant que le pays repousse les limites chaque jour en s'imposant comme un acteur majeur de ce secteur.

L'Afrique du Sud, qui n'a pas encore développé une filière de production de véhicules électriques, dispose en revanche de ressources minérales cruciales pour la fabrication de batteries.

Vuyiswa Tulelo a imaginé un scénario où les voitures électriques seraient produites au Vietnam, tandis que les batteries seraient fabriquées en Afrique du Sud. Une telle coopération, a-dit-elle, constituerait non seulement un partenariat stratégique, mais aussi un modèle de collaboration fondé sur la complémentarité des forces de chacun.

Elle a souligné que l'objectif de son pays n'est pas seulement de devenir un partenaire de dialogue de l'ASEAN, mais d'apporter une contribution significative à ce partenariat.

L'Afrique du Sud ne souhaite pas seulement que le Vietnam la considère comme une porte d’entrée vers l'Afrique et l'AfCFTA ; elle veut également que le Vietnam sache qu'en sa qualité de présidente de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), elle travaillera avec lui pour examiner les questions logistiques et avancer vers la conclusion d'un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union douanière d'Afrique australe (SACU).

Elle a insisté sur le fait que la coopération ne doit pas se limiter aux aspects financiers, mais aussi s'étendre au développement des ressources humaines, à la compréhension mutuelle des cultures et à l'intensification des échanges entre les peuples.

Elle a expliqué que la présidence sud-africaine du G20 ne se limitait pas à l'accueil des réunions, mais impliquait de reconnaître que, pour que le monde progresse, il est indispensable de prendre en compte les problèmes du passé et les enjeux structurels. Elle a ajouté qu'il est nécessaire de créer des espaces permettant à d'autres pays de s'exprimer dans les instances multilatérales, tout en insistant sur le fait que cela ne peut se faire seul.

"Nous avons besoin d'amis, et c'est pourquoi le Vietnam est important et doit être présent. Après le G20, et en vue des prochaines présidences, nous souhaitons que le Vietnam soit un allié et un acteur clé pour une représentation équitable, libre et démocratique du G20".

VNA/CVN