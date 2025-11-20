Inauguration de la stèle commémorative du Président Hô Chi Minh en Algérie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse se sont rendus sur le boulevard Hô Chi Minh à Alger et ont assisté à l'inauguration d'une stèle commémorative en l'honneur du Président Hô Chi Minh, jeudi matin le 20 novembre, dans le cadre de sa visite officielle en Algérie.

Le boulevard Hô Chi Minh s'étend sur 3 km le long du magnifique axe est-ouest d'Alger, sur les rives de la mer Méditerranée. Son point de départ marque l'endroit où, en novembre 1954, après la victoire vietnamienne de Diên Biên Phu, les combattants révolutionnaires algériens ont tiré les premiers coups de feu, lançant ainsi une lutte armée de huit ans pour l'indépendance nationale. Le boulevard symbolise le lien fort qui unit le peuple algérien au Président Hô Chi Minh et au peuple vietnamien.

Sur le boulevard Hô Chi Minh, Pham Minh Chinh et son épouse ont déposé des fleurs au pied de la stèle commémorative, témoignant ainsi de leur profond respect et de leur immense gratitude envers le Président Hô Chi Minh.

La stèle commémorative retrace la vie et la carrière du Président Hô Chi Minh en arabe et en vietnamien. Elle rappelle que le Président Hô Chi Minh, grand leader de la révolution vietnamienne, a lu la Déclaration d'indépendance le 2 septembre 1945, proclamant la naissance de la République démocratique du Viêt Nam (aujourd'hui République socialiste du Vietnam).

De son vivant, le Président Hô Chi Minh a manifesté une profonde préoccupation et un soutien indéfectible à la lutte du peuple algérien pour sa libération nationale. Il a cofondé le journal Le Paria avec des révolutionnaires algériens et internationaux en 1922 ; s'est rendu à Biskra en 1946 ; et fut parmi les premiers dirigeants internationaux à reconnaître le Gouvernement provisoire algérien en 1958, jetant ainsi les bases des relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et l'Algérie.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre Pham Minh Chinh a mis en lumière l'histoire du soutien mutuel apporté par les deux pays dans leurs luttes pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale. Il a affirmé qu'ils continueront à faire preuve de solidarité et à s'entraider afin de construire un avenir prospère.

Le chef du gouvernement a appelé les peuples des deux pays à inspirer les générations futures à renforcer leurs liens et a remercié le gouvernement et le peuple algériens, en particulier ceux d'Alger et des environs du boulevard Hô Chi Minh, pour leur profonde affection envers le Président Hô Chi Minh et le Vietnam.

