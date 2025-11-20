Le voyage du PM marque un jalon historique dans les liens Vietnam - Afrique du Sud

Le voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh en Afrique du Sud, où il participera au 20 e Sommet du G20 et mènera des activités bilatérales du 21 au 23 novembre, constitue un jalon historique et marque le début d’une nouvelle phase dynamique dans le partenariat global entre les deux pays, établi en 2004.

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoàng Sy Cuong, a déclaré que ce voyage renforce non seulement les fondements politiques et diplomatiques des relations bilatérales, mais ouvre également de nouvelles perspectives pour la coopération économique et commerciale.

L’Afrique du Sud est depuis longtemps le principal partenaire commercial du Vietnam en Afrique, avec des échanges bilatéraux dépassant le milliard de dollars par an et atteignant plus de 1,7 milliard de dollars en 2024.

Selon le diplomate, il s’agit de la première fois que le Sommet du G20 se tient en Afrique. Il devrait aborder un large éventail de questions mondiales, notamment le développement durable, avec une perspective africaine marquée.

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh réaffirmera la position du Vietnam comme voix constructive de l’Asie du Sud-Est et renforcera le rôle des pays en développement dans les discussions internationales sur le développement durable et l’équité économique, accroissant ainsi l’influence du Vietnam au sein des instances internationales.

Toujours selon l’ambassadeur, ce voyage vise également à faire progresser les résultats obtenus lors de la visite d’État du président sud-africain Cyril Ramaphosa au Vietnam le mois dernier, tout en préparant le terrain pour une élévation des relations bilatérales à un niveau supérieur, créant ainsi une nouvelle dynamique pour une coopération plus substantielle, efficace et approfondie.

Le chef du gouvernement vietnamien devrait se concentrer sur des domaines clés, notamment le renforcement du commerce et des investissements afin d’accroître les échanges bilatéraux, de tirer parti de la position de l’Afrique du Sud comme porte d’entrée vers le marché africain et d’exploiter le potentiel, encore modeste, des investissements réciproques.

Il promouvra également la coopération dans des domaines émergents tels que l’économie numérique et la transformation digitale, tout en abordant les enjeux mondiaux, notamment le changement climatique et les défis du développement durable.

Ces domaines présentent non seulement des avantages mutuels, mais contribuent également à l’agenda plus large du G20 et soutiennent la coopération Sud-Sud, a souligné Hoàng Sy Cuong.

Le diplomate a également exprimé l’espoir que ce voyage aboutisse à des résultats concrets et significatifs, en particulier au renforcement des relations bilatérales, et ouvre de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans le domaine économique, tout en témoignant d’un engagement commun plus fort grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’action conforme au nouveau cadre de partenariat.

