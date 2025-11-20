À Phu Quôc, le chef du Parti souligne le rôle stratégique de la 5e Région navale

Poursuivant son déplacement à An Giang (Sud), le secrétaire général du Parti Tô Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a effectué ce jeudi 20 novembre une visite de travail cruciale auprès de la 5 e Région navale de la Marine dans la zone spéciale de Phu Quôc.

Cette rencontre souligne l’importance stratégique accordée par le Parti et l’État à la défense maritime du pays.

Depuis plus de sept décennies, la Marine populaire vietnamienne s’est forgée dans la lutte, sous la direction du Parti, de l’État, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, avec l’appui constant des autorités locales et de la population. Elle s’est affirmée comme une force de plus en plus moderne et professionnelle, contribuant de manière décisive à la libération nationale, à la réunification du pays, puis à la protection de la souveraineté maritime et insulaire.

Face aux enjeux actuels de développement économique et de protection de la souveraineté maritime, les cadres et soldats de la 5e Région navale ont fait preuve d'une profonde compréhension des directives du Parti. Ils ont activement surveillé et analysé la situation, fournissant des conseils précieux au Parti, à l'État et au ministère de la Défense. Leur rôle est déterminant pour la gestion et la protection de la souveraineté maritime, garantissant la paix et la stabilité dans la zone maritime et insulaire du Sud-Ouest.

La Région navale s’est également distinguée par ses actions de communication sur les questions maritimes et insulaires, sensibilisant les pêcheurs au respect de la loi et à la lutte contre la pêche illégale. Ses opérations de recherche et de sauvetage ont apporté une aide précieuse aux populations touchées par les catastrophes naturelles, consolidant son rôle de soutien essentiel pour les pêcheurs en mer. La diplomatie de défense a été menée avec efficacité et cohérence.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a chaleureusement félicité la 5e Région navale pour ses réalisations. Il a rappelé l’importance stratégique de la région maritime du Sud-Ouest pour la défense et la sécurité nationales, la qualifiant de "rempart protégeant l’espace aérien et maritime du Sud de la Patrie, et de proue du pays s’avançant vers la haute mer". Ces enjeux imposent à la Marine la double responsabilité de protéger fermement la souveraineté maritime et d’anticiper et de gérer rapidement les situations potentiellement complexes afin de maintenir la paix et la stabilité, a-t-il déclaré.

Pour relever ces défis, le secrétaire général du Parti a souligné plusieurs priorités : la mise en œuvre effective de la Résolution N°44-NQ/TW sur la "Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation", la vigilance constante face aux menaces extérieures et la gestion proactive des situations en mer. Il a insisté sur la nécessité de construire des organisations du Parti solides, d’améliorer la capacité de direction et de combat, et de lutter contre la corruption et la dégradation idéologique. L’accent a été mis sur le développement de ressources humaines de haute qualité, dotées d’une solide trempe politique et d’une expertise technique, capables de maîtriser les équipements modernes, de conduire les réformes et d’assumer pleinement leurs responsabilités.

Le dirigeant a également appelé à renforcer en permanence la qualité de l’entraînement et de la préparation au combat, en s’inspirant de l’art de la guerre navale traditionnelle et en intégrant les technologies avancées. Il a souligné l’importance d’une coordination étroite avec les autorités locales pour consolider la défense populaire en mer, soutenir les pêcheurs et mener efficacement les activités de sensibilisation et de sauvetage. Il a également encouragé le développement de la coopération et de l’amitié avec les marines des autres pays, conformément à la politique extérieure du Parti.

En conclusion, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a réaffirmé l’engagement du Parti et de l’Etat à renforcer continuellement les forces armées et la Marine populaire. Il a exprimé sa confiance dans la capacité des cadres et soldats de la Marine à surmonter toutes les difficultés et à protéger fermement la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie, répondant ainsi à la confiance du Parti, de l’Etat et du peuple.

