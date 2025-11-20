Entretien entre le président de l’AN vietnamienne et son homologue sud-coréen

Le 20 novembre après-midi à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a présidé la cérémonie d'accueil officielle de son homologue sud-coréen Woo Won Shik, en visite officielle au Vietnam. Ensuite, ils se sont entretenus.

Immédiatement après, les deux présidents ont mené un entretien pour discuter des mesures visant à renforcer les relations bilatérales et la coopération entre les deux organes législatifs.

Trân Thanh Mân a chaleureusement accueilli Woo Won Shik, saluant son choix du Vietnam comme premier pays visité en Asie du Sud-Est. Il s'est déclaré convaincu que cette visite contribuerait de manière significative à promouvoir le Partenariat stratégique globale Vietnam - République de Corée et à renforcer une coopération plus substantielle, efficace et complète entre les deux organes législatifs dans les temps à venir.

Il a félicité la République de Corée pour ses succès économiques récents, notamment l'organisation réussie de la Semaine des dirigeants des économies de l'APEC 2025 à Gyeongju, et a apprécié les politiques de "croissance équitable" et de "transition technologique" visant à renforcer la force nationale.

Porter le commerce bilatéral à 150 milliards de dollars d'ici 2030

Woo Won Shik a exprimé sa satisfaction de revenir au Vietnam et a remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux. Il a souligné la position de la République de Corée comme premier investisseur et troisième partenaire commercial du Vietnam, ainsi que l'atteinte du cap de 5 millions de visites réciproques en 2024, mettant en avant les similarités culturelles et le partenariat économique étroit entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont salué les progrès de la coopération depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992, mettant en avant le rôle important de la diplomatie parlementaire dans le suivi et la promotion de la mise en œuvre des accords de haut niveau, le partage d'expériences législatives et le renforcement de la compréhension mutuelle.

Ils ont convenu de consolider la confiance politique, de maintenir les échanges de visites de haut niveau et d'étendre la coopération dans tous les domaines, y compris la défense, la sécurité et la lutte contre la criminalité transnationale.

Sur le plan économique, ils se sont engagés à porter le commerce bilatéral à 150 milliards de dollars d'ici 2030 et à développer la coopération dans l'industrie, l'énergie et le transfert technologique.

Woo Won Shik a exprimé son souhait que le Vietnam continue de faciliter les investissements sud-coréens sur son sol.

Dans le cadre du Partenariat stratégique global, les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération dans la formation des ressources humaines, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples. Trân Thanh Mân, a également exprimé son souhait que l'Assemblée nationale sud-coréenne continue de protéger les droits et intérêts légitimes de la communauté vietnamienne en République de Corée.

À l'issue de l'entretien, les deux dirigeants ont signé un nouveau protocole d'accord de coopération entre les deux organes législatifs. Woo Won Shik et sa délégation ont ensuite assisté à la 10ᵉ session de la XVe Assemblée nationale.

Dans la soirée du même jour, le président de l'AN Trân Thanh Mân a offert un banquet solennel en l'honneur de la délégation de haut niveau de l'AN de la République de Corée.

