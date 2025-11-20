Le président Luong Cuong reçoit le président du Sénat tchèque

Le 20 novembre après-midi au Palais présidentiel, le président de la République, Luong Cuong, a reçu Milos Vystrcil, président du Sénat du Parlement de la République tchèque, en visite officielle au Vietnam.

Le président Luong Cuong a souligné l'importance particulière de cette visite, alors que les deux pays célèbrent le 75ᵉ anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1950-2025) et mettent en œuvre les contenus du partenariat stratégique établi en janvier 2025. Il a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien précieux que la Tchéquie a accordé au Vietnam durant la lutte pour l'indépendance comme dans l'œuvre de construction nationale, affirmant que Hanoï accorde une grande importance au développement du partenariat avec la République tchèque, l'un des partenaires prioritaires et le premier partenaire stratégique du Vietnam en Europe centrale et orientale.

Photo : VNA/CVN

Le président du Sénat tchèque Milos Vystrcil a remercié les autorités vietnamiennes pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. Il a salué les progrès remarquables du Vietnam après 80 ans d'indépendance et 50 ans de réunification, soulignant que la République tchèque considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est et souhaite approfondir la coopération avec le pays dans tous les domaines.

Les deux dirigeants ont constaté avec satisfaction le développement dynamique des relations bilatérales, fondées sur une forte confiance politique. Les échanges commerciaux ont atteint 2 milliards de dollars en 2024 et 1,9 milliard durant les dix premiers mois de 2025, un niveau toutefois en deçà du potentiel des deux économies. Les deux parties disposent encore de nombreuses opportunités pour stimuler le commerce, l'investissement et la coopération sectorielle.

Le président Luong Cuong a proposé un renforcement de la coopération entre les organes législatifs afin de créer un cadre juridique favorable au développement des relations bilatérales, contribuant à la paix et à la stabilité régionales et mondiales. Il a appelé à intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, à promouvoir la coopération dans l'économie, l'investissement, la défense et la sécurité, la science et la technologie, l'éducation et la formation, la culture, le tourisme, ainsi qu'à renforcer les échanges entre les peuples pour une meilleure compréhension mutuelle.

Il a demandé à la République tchèque d'encourager les autres États membres de l'Union européenne à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), et la Commission européenne (CE) à lever le "carton jaune" en matière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé aux produits halieutiques vietnamiens.

Pour sa part, Milos Vystrcil a déclaré que les organes législatifs des deux pays coopéreront pour mettre en œuvre les accords de haut niveau et soutenir leurs gouvernements dans le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Il a salué les contributions de la communauté vietnamienne en République tchèque et affirmé que les autorités tchèques continueront de lui offrir des conditions favorables.

Sur le plan multilatéral, les deux parties ont réaffirmé leur coordination étroite au sein des forums internationaux, notamment à l'ONU et dans le cadre ASEAN-UE, et leur soutien au règlement pacifique des différends, y compris en Mer Orientale, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

À cette occasion, Milos Vystrcil a annoncé une aide humanitaire d'environ 3,5 milliards de dôngs destinée aux populations du Centre du Vietnam touchées par les inondations.

Par l'intermédiaire du président du Sénat, le président Luong Cuong a également transmis une invitation au président tchèque Petr Pavel à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

VNA/CVN