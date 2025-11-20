Réorganisation des structures du Parti dans les entreprises et banques publiques

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a signé la Conclusion N°208-KL/TW, datée du 11 novembre, relative à la restructuration des structures du Parti au sein des principaux groupes, sociétés et banques commerciales publiques.

>> Administration locale à deux niveaux : premiers résultats et perspectives

>> Le permanent du Secrétariat du Parti exige une préparation optimale

Selon le document, lors de sa réunion du 31 octobre, après avoir examiné la proposition de la Commission d’organisation du Comité central du Parti relative à la révision du Règlement N°60-QD/TW, publié le 8 mars 2022, le Politburo et le Secrétariat ont approuvé la restructuration des organisations du Parti de 18 groupes et sociétés économiques, ainsi que de quatre banques commerciales d’État.

Photo : VNA/CVN

Pour 12 groupes et sociétés présentant des caractéristiques spécifiques et pour la Société vietnamienne des industries de construction navale, le modèle organisationnel actuel sera maintenu. Une fois les procédures de dissolution ou de faillite (le cas échéant) achevées, les cellules du Parti des entreprises affiliées seront transférées aux Comités du Parti des communes ou arrondissements où se situe leur siège.

Parallèlement, 30 organisations du Parti au sein des groupes, sociétés et banques commerciales d’État, actuellement placées sous l’autorité du Comité du Parti du gouvernement, seront réaffectées aux Comités du Parti du ministère des Finances, du ministère de la Construction et de la Banque d’État du Vietnam.

Le Politburo et le Secrétariat ont également approuvé la mesure pilote autorisant les comités du Parti des groupes, entreprises et banques commerciales appartenant à l’État, placés sous l’autorité de comités ministériels du Parti comptant 400 membres ou plus, à exercer une autorité équivalente à celle d’une organisation du Parti de niveau immédiatement supérieur.

Les organisations du Parti au sein des entreprises publiques gérées localement seront rattachées aux comités du Parti des communes ou des quartiers où se situent les entreprises ou les succursales.

La conclusion, qui comprend quatre annexes, définit également les missions spécifiques confiées à chaque comité du Parti pour la mise en œuvre des dispositions susmentionnées, avec une date limite fixée au 31 décembre 2025. Ces comités sont également tenus de rendre compte de leurs résultats au Bureau politique et au Secrétariat, par l’intermédiaire de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, avant le 5 janvier 2026.

VNA/CVN