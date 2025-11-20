Entrevue entre le PM vietnamien et le président du Conseil de la nation d'Algérie

Dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, a eu le 20 novembre une entrevue avec le président du Conseil de la nation d'Algérie, Azzouz Nasri.

>> Inauguration de la stèle commémorative du Président Hô Chi Minh en Algérie

>> Vietnam - Algérie : Déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat stratégique

>> Le PM vietnamien rencontre le président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie

Photo : VNA/CVN

Azzouz Nasri a déclaré que la visite de Pham Minh Chinh constituait un événement majeur, contribuant à une avancée significative et portant les relations bilatérales à un niveau supérieur dans tous les domaines.

Soulignant que les relations historiques entre les deux nations se sont construites, façonnées et développées avec succès au fil des ans, Azzouz Nasri s'est félicité de la récente élévation de leurs liens au rang de partenariat stratégique.

Parallèlement, il a réaffirmé que le Vietnam demeurait un partenaire prioritaire pour l'Algérie et que le Conseil de la nation d'Algérie soutenait sans relâche le gouvernement dans le développement des relations avec le Vietnam.

Pham Minh Chinh a affirmé que l'amitié, la solidarité et le soutien mutuel de longue date entre le Vietnam et l'Algérie constituent le fondement durable des relations bilatérales.

À cette occasion, les dirigeants ont réaffirmé l'importance de la coopération entre les deux organes législatives dans le cadre des relations bilatérales et ont convenu de renforcer davantage leur collaboration par l'échange d'expertises législatives, de contrôle et d'élaboration des lois, ainsi que par le renforcement des liens entre les Groupes parlementaires d'amitié.

Se réjouissant de l'établissement récent du cadre de Partenariat stratégique et des excellents résultats de son entretien avec le Premier ministre algérien, Pham Minh Chinh a proposé l'élaboration rapide d'un programme d'action concret entre les forces de l'ordre des deux pays et la révision des documents de coopération au regard du nouveau contexte.

Par ailleurs, il a évoqué la signature de divers accords de coopération dans les domaines du commerce, du logement, de l'urbanisme, de l'éducation et des relations d'affaires entre les deux pays, et a exprimé l'espoir que le Conseil de la Nation soutiendrait et poursuivrait la mise en place d'un cadre juridique solide pour la coopération bilatérale, ainsi que la signature et la ratification d'importants traités fondamentaux.

Azzouz Nasri a salué les résultats obtenus lors de la visite de Pham Minh Chinh et a déclaré qu'ils constituent le fondement d'un avenir prometteur pour les relations bilatérales, ainsi que pour le développement de chaque pays dans un avenir proche.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur ferme engagement à promouvoir les échanges culturels, sportifs et artistiques qui honorent l'histoire et les traditions du Vietnam et de l'Algérie, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de leurs liens fraternels.

Sur le plan multilatéral, ils ont convenu de poursuivre la coordination et le soutien des positions de chaque pays au sein des organisations parlementaires internationales et régionales et des forums multilatéraux dont le Vietnam et l'Algérie sont tous deux membres. Concernant les questions maritimes et océaniques, notamment la Mer Orientale, Pham Minh Chinh a suggéré que l'Algérie soutienne la position commune de l'ASEAN sur le règlement pacifique des différends et le respect des intérêts des États côtiers, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l'invitation du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân au président du Conseil de la Nation Azzouz Nasri à se rendre prochainement au Vietnam.

VNA/CVN