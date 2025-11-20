Le président du Sénat tchèque rencontre des entreprises des deux pays à Hanoï

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président du Sénat du Parlement tchèque, Milos Vystrcil, a rencontré ce jeudi 20 novembre à Hanoï des représentants d’entreprises tchèques et vietnamiennes.

Cet événement a eu lieu à l'occasion du 75ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République tchèque.

Lors de son discours, Milos Vystrcil a débuté par l’expression « loin mais proche », soulignant que la République tchèque était le "centre de l’Europe" ou le "cœur de l’Europe". Malgré les 8.800 km séparant les deux pays, il a affirmé que le Vietnam et la République tchèque étaient en réalité très proches.

Photo : VNA/CVN

Il a appuyé cette relation particulière sur trois piliers principaux : le 75ᵉ anniversaire des relations diplomatiques avec l’ancienne Tchécoslovaquie, premier pays européen à établir des liens officiels avec le Vietnam ; la présence de plus de 300.000 Vietnamiens parlant et comprenant le tchèque ; et environ 50.000 personnes d’origine vietnamienne vivant en République tchèque, constituant une minorité ethnique officielle jouissant de tous leurs droits. Ces facteurs créent un environnement favorable au développement de la coopération commerciale entre les deux pays.

Milos Vystrcil a affirmé que les deux gouvernements soutiennent et encouragent cette coopération. Cependant, il a souligné que "le travail principal incombe à chaque homme d’affaires des deux pays", exprimant son souhait que cette collaboration soit mutuellement bénéfique.

De son côté, Nguyên Anh Tuân, directeur adjoint du Département des investissements étrangers au ministère des Finances, a précisé que sur les neuf premiers mois de 2025, le volume total des échanges commerciaux bilatéraux avait atteint 1,6 milliard de dollars.

En matière de coopération en matière d'investissement, à la fin d'octobre 2025, la République tchèque comptait 46 projets d'investissement au Vietnam, avec un capital social total d'environ 91,5 millions de dollars, la plaçant au 52e rang sur 153 pays et territoires investissant au Vietnam. Il a cité l'exemple de la coentreprise entre le groupe tchèque Skoda Auto et le groupe vietnamien Thanh Cong pour développer la production automobile à Quang Ninh, considérant cela comme un symbole de coopération.

Toutefois, selon lui, les résultats obtenus ne sont pas encore à la hauteur du potentiel et des opportunités existantes. Il a identifié des secteurs où la République tchèque dispose d’expertises et où le Vietnam a des besoins importants, notamment les technologies de fabrication et de transformation, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les hautes technologies, l’énergie verte, la finance, les technologies de l’information, les télécommunications et le tourisme.

Le Vietnam s’efforce de réaliser des percées en matière d’institutions, d’infrastructures et de ressources humaines, afin d’atteindre l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Nguyên Anh Tuân a réaffirmé que le Vietnam mettait en place "un environnement d’investissement équitable, transparent, ouvert, compétitif et prévisible".

VNA/CVN