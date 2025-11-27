Le Vietnam prépare la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

L’Ambassadeur Dô Hung Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU et président désigné de la 11 e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), a présidé du 24 au 26 novembre à Vienne (Autriche), une série de consultations avec les groupes régionaux, les États membres et les organisations internationales basées à Vienne, dont l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Photo : VNA/CVN

Ces activités s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de contenu et de procédure pour la Conférence d’examen prévue en avril 2026, et font partie d’un programme de consultations exhaustif que le Vietnam mènera dans les mois à venir.

Dans le cadre de la mission, l’ambassadeur Dô Hung Viêt, accompagné de l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne, a rencontré de nombreux groupes d’États parties au TNP, notamment les pays du Mouvement des non-alignés, les pays d’Europe de l’Est, le Groupe d’Europe occidentale ainsi que plusieurs autres États.

Les deux diplomates ont également conduit des consultations bilatérales avec la Chine, la Russie, la France et l’Argentine afin d’échanger leurs points de vue sur les priorités de la prochaine Conférence d’examen.

Parallèlement, l’ambassadeur Dô Hung Viêt a travaillé avec la direction de l’AIEA sur les trois piliers du Traité : le désarmement nucléaire, la non-prolifération et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Il a également pris la parole lors d’une table ronde organisée par le Centre de Vienne pour le désarmement et la non-prolifération (VCDNP) avec la participation de nombreuses organisations non gouvernementales ; et est intervenu lors d’un événement de partage d’expériences, organisé par l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), consacré aux préparatifs de la Conférence d’examen de 2026.

Une approche équilibrée, constructive et pragmatique

Lors des consultations, les représentants des pays et des organisations internationales ont salué le rôle du Vietnam en tant que président de la Conférence d’examen du TNP en 2026, en particulier dans un contexte international marqué par de profondes incertitudes. Plusieurs États ont exprimé leur souhait de voir le Vietnam adopter une approche équilibrée, constructive et pragmatique, tout en affirmant leur volonté de coopérer étroitement afin de contribuer à des résultats tangibles. Les États parties ont également réaffirmé l’importance du TNP et de son processus d’examen pour le maintien de la paix, de la sécurité internationale et du développement durable.

Les consultations ont mis en lumière les grandes priorités en vue de la 11e Conférence d’examen, notamment la promotion du désarmement nucléaire, la réponse aux nouveaux défis en matière de non-prolifération et le renforcement de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Plusieurs États ont recommandé au Président de prêter une attention particulière à certaines questions sensibles telles que la création d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient, les défis posés par les technologies émergentes, ainsi que la nécessité de renforcer la coopération technique et l’efficacité opérationnelle de l’AIEA.

Dans ses interventions, l’ambassadeur Dô Hung Viêt a souligné que l’exercice par le Vietnam de la fonction de Président de la Conférence d’examen constitue une contribution concrète à la paix et à la sécurité internationales. Il a affirmé sa volonté de promouvoir un dialogue constructif, d’encourager l’esprit de coopération, de compromis et d’innovation, et de garantir un processus de consultation ouvert, équitable et substantiel.

L’ambassadeur a appelé les États parties et la communauté internationale à déployer leurs meilleurs efforts pour assurer un climat de discussion positif et parvenir à des résultats significatifs en 2026, contribuant à consolider les trois piliers du Traité. Les organisations internationales et non gouvernementales ont salué son approche proactive et à l’écoute, affirmant leur disponibilité à coopérer étroitement avec la Présidence vietnamienne.

Au cours de leur séjour, les diplomates Dô Hung Viêt et Vu Lê Thai Hoàng ont également visité les laboratoires de l’AIEA spécialisés dans les applications pacifiques de l’énergie nucléaire.

Les experts de l’AIEA ont réaffirmé leur engagement à soutenir les pays en développement dans l’élargissement de l’utilisation des technologies nucléaires au service du développement durable, notamment dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’environnement. L’AIEA a salué les contributions du Vietnam et exprimé le souhait de renforcer sa coopération avec les institutions et organismes vietnamiens en vue de promouvoir davantage l’usage pacifique de l’énergie nucléaire au Vietnam et dans la région.

