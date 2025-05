Le Vietnam et la Thaïlande dynamisent leurs liens économiques

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam et de sa coprésidence de la 4 e réunion conjointe du Cabinet Vietnam - Thaïlande, la Première ministre thaïlandaise, Paetongtarn Shinawatra a, dans l’après-midi du 16 mai, coprésidé avec son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh, le Forum des entreprises Vietnam - Thaïlande sur le thème "One Plus One On Three Connects".

>> Vietnam - Thaïlande : les Premiers ministres admirent des produits artisanaux

>> Vietnam - Thaïlande : vers un partenariat stratégique global

>> Les deux PM coprésident la 4e réunion conjointe du Cabinet Vietnam - Thaïlande

Photo : VNA/CVN

Le Forum des entreprises Vietnam - Thaïlande 2025 est le premier événement concrétisant les engagements pris par les hauts dirigeants des deux pays pour mettre en œuvre leur partenariat stratégique global, en renforçant notamment le pilier du partenariat pour un développement durable, avec un accent particulier sur l’économie, le commerce et l’investissement. Ces domaines ont fait l’objet de nouveaux accords lors de la réunion conjointe du Cabinet tenue le matin même.

Actuellement, la Thaïlande est le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, avec un commerce bilatéral dépassant les 20 milliards de dollars en 2024. Les investisseurs thaïlandais ont réalisé 767 projets au Vietnam, avec un capital total enregistré avoisinant les 15 milliards de dollars, se classant au 9e rang sur 150 pays et territoires. De son côté, le Vietnam a investi dans 22 projets en Thaïlande pour un montant total d’environ 35 millions de dollars.

Photo : VNA/CVN

Lors du Forum, la Première ministre Paetongtarn Shinawatra a souligné que l’établissement récent du partenariat stratégique global entre les deux pays marquait une nouvelle ère dans leurs relations, axée sur le renforcement des chaînes de valeur économiques, en tirant parti des forces, du potentiel et des avantages comparatifs de chacun.

Elle a estimé que la Thaïlande et le Vietnam étaient les deux principales économies de la sous-région du Grand Mékong, jouant un rôle moteur dans la croissance économique de l’ASEAN.

La cheffe du gouvernement thaïlandais a insisté sur la nécessité de connectivité des chaînes d’approvisionnement dans des secteurs industriels à bénéfices partagés tels que la pétrochimie, l’agroalimentaire, les composants électroniques et la logistique. Elle a également souligné l’importance du développement des ressources humaines dans les industries d’avenir comme l’intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs.

En mettant l’accent sur le pilier de la connectivité pour un développement durable, elle a déclaré que la Thaïlande et le Vietnam renforceraient leur coopération dans les domaines des énergies renouvelables et de la transition numérique. Elle a particulièrement insisté sur le rôle central du secteur privé des deux pays, considéré comme le moteur principal de la coopération concrète et de la réponse aux besoins communs, contribuant à rendre le partenariat stratégique global plus substantiel.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les contributions efficaces et concrètes des entreprises thaïlandaises au développement du Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam s’efforçait activement de résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises thaïlandaises, notamment en matière de fiscalité, d’électricité, de paiements numériques, de procédures administratives et de financement.

Le chef du gouvernement vietnamien a invité les entreprises thaïlandaises à continuer de faire confiance au Vietnam et à s’engager à long terme dans son développement, en contribuant à la prospérité commune des deux pays ainsi qu’au renforcement du partenariat stratégique global Vietnam - Thaïlande.

Il a assuré que le gouvernement vietnamien garantissait les droits et intérêts légitimes des investisseurs.

À cette occasion, des entreprises des deux pays ont signé plusieurs accords de coopération marquants, notamment : FPT et Sunline Technology (coopération dans le domaine des banques numériques), le Groupe de Caoutchouc du Vietnam et Amata (développement de la zone industrielle de Dông Nai), Vietjet et Boeing (transfert de 50 avions Boeing 737 à Vietjet Thaïlande).

VNA/CVN