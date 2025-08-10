Le secrétaire général Tô Lâm arrive à Séoul, entamant une visite d’État en R. de Corée

À 14h00 (heure locale) le 10 août, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, son épouse Ngô Phương Ly et une délégation de haut niveau les accompagnant, sont arrivés à la base aérienne de Seongnam à Séoul, entament une visite d’État en République de Corée du 10 au 13 août, à l’invitation du président sud-coréen Lee Jae-myung et de son épouse.

Photo : VNA/CVN

Le leader du PCV et sa suite ont été accueillis par le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun, l’ambassadeur sud-coréen au Vietnam Choi Young Sam et son épouse, ainsi que le commandant de la base aérienne de Seongnam.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a plus de 30 ans, le Vietnam et la République de Corée ont bâti un partenariat exemplaire, marqué par son efficacité et sa substance. Les deux pays entretiennent désormais un partenariat stratégique global au plus haut niveau, fondé sur une confiance politique solide et une coopération fructueuse dans de nombreux domaines, apportant des bénéfices concrets à leurs populations et à leurs entreprises.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

La République de Corée est aujourd’hui le premier investisseur étranger au Vietnam et son troisième partenaire commercial. Le Vietnam figure parmi les partenaires prioritaires bénéficiant de l’aide publique au développement sud-coréenne. La coopération bilatérale s’illustre également dans les domaines de la culture, de l’éducation, du travail, du tourisme, ainsi que dans de nombreux autres secteurs, avec des résultats notables tant en quantité qu’en qualité. En science, technologie et innovation - considérée comme un nouveau pilier prometteur des relations bilatérales - les deux pays ont déjà engrangé des succès encourageants.

Alors que le Vietnam met en œuvre ses grandes orientations de développement, cette visite d’État illustre clairement la politique étrangère indépendante et autonome, de diversification et de multilatéralisation, active dans une intégration internationale globale, profonde et efficace. Elle constitue également une étape diplomatique majeure pour accélérer la mise en œuvre de la Résolution N° 59 du Politburo sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte.

VNA/CVN