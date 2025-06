Le chef du PCV reçoit l'ambassadeur de République de Corée

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

À cette occasion, Tô Lâm a envoyé ses félicitations à Lee Jae Myung pour son élection à la présidence sud-coréenne, exprimant sa conviction que, sous sa direction, la République de Corée stabilisera rapidement sa situation et poursuivra son développement.

Le dirigeant vietnamien a salué les contributions de l’ambassadeur Choi Young Sam et de l’ambassade de République de Corée dans le renforcement des relations bilatérales, affirmant que le Vietnam attache de l’importance à son partenariat avec la République de Corée. Il s’est dit prêt à coopérer étroitement avec le nouveau gouvernement sud-coréen pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur et les rendre plus efficaces et intégrales, au service des intérêts des deux peuples, de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région comme dans le monde.

Tô Lâm a proposé de renforcer la coopération en matière de défense, sécurité, et d’appliquer efficacement les mécanismes existants. Il a également souligné l’importance de mettre en œuvre efficacement le Plan d’action visant à porter le commerce bilatéral à 150 milliards de dollars d’ici 2030, tout en assurant un équilibre commercial. Il a encouragé les entreprises sud-coréennes à investir davantage au Vietnam, notamment via le transfert de technologies.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le Vietnam souhaite aussi bénéficier du soutien sud-coréen dans la formation de ressources humaines qualifiées, notamment dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle. Le dirigeant vietnamien a appelé à renforcer les liens dans les domaines des sciences, technologies, énergie, culture, tourisme et coopération décentralisée, ainsi qu’à se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, y compris les Semaines des dirigeants économiques de l’APEC en 2025 en République de Corée et en 2027 au Vietnam.

De son côté, l’ambassadeur Choi Young Sam a remercié les dirigeants vietnamiens pour leurs messages de félicitations adressés au président Lee Jae Myung. Il a affirmé que le Vietnam restera un partenaire clé dans la politique extérieure de la République de Corée pour la région. L’ambassadeur a exprimé le souhait de renforcer la coopération économique dans les domaines où son pays dispose d’avantages et le Vietnam a des besoins spécifiques.

Face aux incertitudes géopolitiques, il a souligné la volonté de la République de Corée de coopérer étroitement avec le Vietnam pour approfondir le partenariat stratégique global dans tous les domaines, de la politique à l’économie, en passant par la culture, l’éducation, la science et la technologie.

VNA/CVN