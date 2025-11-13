Hanoï a un nouveau président du Comité populaire municipal

Le Conseil populaire de la ville de Hanoï a élu Nguyên Đuc Trung, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, au poste de président du Comité populaire de la ville pour le mandat 2021-2026, lors de sa 27 e session thématique, tenue ce jeudi 13 novembre.

Photo : VNA/CVN

Cette session visait à examiner et à statuer sur plusieurs questions relevant de la compétence du Conseil populaire municipal.

Lors de cette session, le Conseil populaire municipal a également procédé à la démission de Trân Sy Thanh de ses fonctions de président du Comité populaire municipal, celui-ci ayant été nommé par le Bureau Politique au poste de président de la Commission centrale du contrôle du Parti (XIIIe mandat).

Nguyên Duc Trung, né le 21 mars 1974 et originaire de la province de Thanh Hóa, a occupé plusieurs fonctions importantes, notamment vice-ministre du Plan et de l’Investissement ; secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire de la province de Nghê An ; secrétaire du Comité provincial du Parti de Nghê An. Il est secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï pour le mandat 2025-2030.

Lors de la même session, le Conseil populaire de Hanoï a examiné plusieurs questions majeures, notamment l’approbation du projet de construction de la route reliant l’aéroport de Gia Binh à la capitale Hanoï selon le mode de partenariat public-privé (PPP) ; l’ajustement du projet de construction du pont Trân Hung Đao ; l’accord confiant à la province de Thai Nguyen la mise en œuvre du projet de construction complète de l’autoroute CT.07 - tronçon Hanoï - Thái Nguyên, également sous forme de PPP…

Le Conseil a aussi examiné les frais de scolarité et les subventions correspondantes pour les établissements publics d’éducation préscolaire et générale ; le soutien financier aux enfants et élèves fréquentant les établissements privés et semi-publics ; l’ajustement et le complément de certaines dispositions concernant la répartition des recettes et des dépenses budgétaires municipaux...

VNA/CVN