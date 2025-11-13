Le PM Pham Minh Chinh effectuera des visites officielles au Koweït et en Algérie et participera au Sommet du G20 en Afrique du Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau effectueront les visites officielles au Koweït et en Algérie, et participeront au Sommet du G20 ainsi qu'à des activités bilatérales en Afrique du Sud du 16 au 24 novembre.