icon search
mask
Politique
Le PM Pham Minh Chinh effectuera des visites officielles au Koweït et en Algérie et participera au Sommet du G20 en Afrique du Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau effectueront les visites officielles au Koweït et en Algérie, et participeront au Sommet du G20 ainsi qu'à des activités bilatérales en Afrique du Sud du 16 au 24 novembre.

>> L'Afrique du Sud inaugure une présidence historique du G20

>> Vietnam et Koweït renforcent leur coopération multidimensionnelle

>> L'Algérie, un partenaire économique majeur du Vietnam en Afrique du Nord

Le PM Pham Minh Chinh effectuera des visites officielles au Koweït et en Algérie, participera au Sommet du G20 en Afrique du Sud.
Photo : VNA/CVN

Ces déplacements auront lieu à l'invitation du Premier ministre du Koweït, Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, du Premier ministre algérien Sifi Ghrieb, et du président sud-africain et président du G20 de 2025, Matamela Cyril Ramaphosa, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN

#Pham Minh Chinh #visites officielles #Koweït #Algérie #sommet du G20 #Afrique du Sud

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top