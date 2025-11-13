Le PM Pham Minh Chinh effectuera des visites officielles au Koweït et en Algérie et participera au Sommet du G20 en Afrique du Sud

>> L'Afrique du Sud inaugure une présidence historique du G20
>> Vietnam et Koweït renforcent leur coopération multidimensionnelle
>> L'Algérie, un partenaire économique majeur du Vietnam en Afrique du Nord
|Le PM Pham Minh Chinh effectuera des visites officielles au Koweït et en Algérie, participera au Sommet du G20 en Afrique du Sud.
|Photo : VNA/CVN
Ces déplacements auront lieu à l'invitation du Premier ministre du Koweït, Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, du Premier ministre algérien Sifi Ghrieb, et du président sud-africain et président du G20 de 2025, Matamela Cyril Ramaphosa, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.
VNA/CVN