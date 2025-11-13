Vietnam - Jordanie : les ministres des AE conviennent de renforcer leurs liens

Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a travaillé le 13 novembre à Hanoï avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du royaume de Jordanie, Ayman Al Safadi, afin de discuter des mesures concrètes à prendre suite à la visite officielle du roi Abdallah II Ibn Al Hussein de Jordanie au Vietnam (12-13 novembre 2025).

Lors de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a déclaré que les hauts responsables vietnamiens avaient vivement apprécié cette visite officielle du roi Abdallah II Ibn Al Hussein de Jordanie, ainsi que les échanges stratégiques et concrets qui ont permis d'orienter les relations bilatérales dans les années à venir.

Suite à la mise en œuvre des points convenus par les dirigeants des deux pays lors de la visite, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a suggéré que les ministères des Affaires étrangères des deux pays jouent un rôle moteur dans le développement de la coopération entre le Vietnam et la Jordanie dans tous les domaines, établissent rapidement des points de contact, organisent des consultations politiques et nomment des consuls honoraires dans chaque pays.

Il a également suggéré que les ministères des Affaires étrangères des deux pays consultent les ministères et services compétents afin de proposer des chaînes de dialogue et de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de la formation, du tourisme et des échanges entre les deux peuples.

De son côté, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Al Safadi, a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Jordanie et une porte d'entrée vers le marché de l'Asie du Sud-Est.

Il a assuré que le ministère des Affaires étrangères et les Jordaniens collaboreraient étroitement avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères afin d'élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de ces mesures.

Ayman Al Safadi a également demandé d'examiner tous les accords devant être signés prochainement afin de créer un cadre juridique pour les relations bilatérales et d'établir des mécanismes de coopération pour mettre en œuvre les engagements pris lors de cette visite.

Abordant les questions régionales et internationales, les deux ministres ont souligné l'importance du respect du droit international et de la Charte des Nations unies.

Concernant le processus de paix au Moyen-Orient, les deux parties ont réaffirmé que la solution à deux États était une condition préalable à la mise en place d'une solution de paix durable à la question de Palestine.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le renforcement de l'étroite coopération entre leurs ministères des Affaires étrangères, contribuant ainsi à promouvoir davantage l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Jordanie, et à œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement dans les deux régions et dans le monde.

