Le roi de Jordanie termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Le roi de Jordanie Abdullah II Ibn Al-Hussein et sa délégation ont quitté Hanoï dans l'après-midi du 13 novembre, marquant la fin de leur visite officielle au Vietnam, qui s'est déroulée du 12 au 13 novembre 2025, sur invitation du président Luong Cuong.

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite, le roi Abdullah II Ibn Al-Hussein a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, ainsi qu'au Mémorial des Héros morts pour la Patrie. Le président Luong Cuong a présidé la cérémonie officielle d'accueil et s'est entretenu avec le souverain jordanien. Le secrétaire général Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont également rencontré le roi Abdullah II Ibn Al-Hussein.

Le roi de Jordanie et le vice-Premier ministre vietnamien Bùi Thanh Son ont participé au Forum d'affaires Vietnam-Jordanie. Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung et son homologue jordanien ont signé un mémorandum d'entente sur la coopération entre l'Académie diplomatique du Vietnam et l'Institut jordanien de diplomatie.

Lors des entretiens et rencontres de haut niveau, les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur volonté de renforcer de manière substantielle et efficace la coopération multiforme avec la Jordanie. Le Vietnam et la Jordanie disposent d'un fort potentiel pour renforcer leur coopération, non seulement au bénéfice de leurs populations, mais aussi pour celui de la région ASEAN et du Moyen-Orient. Le Vietnam attache une grande importance au renforcement de ses relations avec les pays du Moyen-Orient, en particulier avec la Jordanie, qui occupe une position stratégique dans la région.

Le roi Abdullah II a réaffirmé la volonté de la Jordanie de développer une coopération globale avec le Vietnam, en mettant l'accent sur le secteur privé, la confiance politique, la coopération en défense et sécurité, le partage d'expertise scientifique et technologique, ainsi que les échanges culturels et entre les peuples.

Les deux parties ont convenu de consolider la confiance politique à travers les visites et échanges de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement le protocole d'accord signé entre les ministères des Affaires étrangères, d'étudier la création de nouveaux mécanismes de coopération et de nommer prochainement des consuls honoraires dans chaque pays pour stimuler les relations bilatérales.

Dans le domaine économique, les deux parties se sont engagées à faciliter l'accès au marché pour leurs produits clés respectifs et à encourager les entreprises à explorer les possibilités d'investissement et de collaboration, notamment dans les infrastructures, l'économie verte, l'économie numérique, les télécommunications, l'industrie manufacturière et l'agroalimentaire, tout en favorisant les échanges au sein de l'écosystème des start-ups et de l'innovation.

Le roi Abdallah II a également proposé d'étudier la possibilité d'ouvrir des vols directs et de simplifier les procédures de visa pour les citoyens des deux pays. Il a exprimé sa volonté de soutenir le Vietnam dans le développement du secteur halal en partageant son expertise, ses connaissances en matière de certification halal et en ouvrant le marché jordanien aux produits halal vietnamiens.

Concernant l'éducation et la formation, les deux parties se sont engagées à renforcer les échanges d'étudiants et d'universitaires, en particulier dans les domaines émergents tels que la science et la technologie, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, reconnaissant le potentiel de ces secteurs pour la jeunesse des deux pays. Elles ont également échangé leurs points de vue sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la Mer Orientale.

Sur la base des 45 années de relations bilatérales fructueuses, la visite du roi de Jordanie Abdullah II Ibn Al Hussein au Vietnam marque une étape historique, ouvrant une nouvelle phase de coopération et posant les bases pour le développement de partenariats dans des domaines d'intérêt commun.

VNA/CVN