APEC

Le président Luong Cuong à la rencontre des Viêt kiêu en République de Corée

En marge de la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l'APEC et de ses activités bilatérales en République de Corée, le président Luong Cuong a rencontré, le 1 er novembre à Busan, le personnel des représentations vietnamiennes ainsi que la communauté vietnamienne vivant dans le Sud-Est du pays.

>> Renforcement des liens entre les localités vietnamiennes et les entreprises sud-coréennes

>> Journée de la culture Vietnam - République de Corée à Huê

>> Approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a informé le président sur les résultats des activités des missions diplomatiques, l'état des relations bilatérales Vietnam - République de Corée, ainsi que la situation de la communauté vietnamienne sur place.

La communauté vietnamienne en République de Corée compte environ 350.000 personnes, dont plus de 87.000 dans le Sud-Est. Elle s'intègre activement à la société sud-coréenne, contribue à l'économie locale tout en préservant sa culture et ses liens avec la patrie.

Les représentants communautaires ont exprimé leur fierté et leur reconnaissance envers le Parti et l'État pour leur attention constante aux Vietnamiens d'outre-mer, ainsi que leur émotion devant les progrès remarquables du pays.

Le président Luong Cuong a adressé ses salutations chaleureuses à l'ensemble des cadres, employés et compatriotes, soulignant que sa visite revêt une importance particulière dans le contexte du développement florissant des relations Vietnam - République de Corée, élevées il y a trois ans au rang de Partenariat stratégique global.

Acquis du Vietnam

Il a rappelé que, 80 ans après la fondation du pays et près de 40 ans après le lancement du Renouveau, le Vietnam est passé d'un pays pauvre et ravagé par la guerre à une économie dynamique, occupant aujourd'hui le 32e rang mondial et figurant parmi les 20 premières nations commerçantes.

Le président a également informé ses compatriotes des préparatifs du XIVe Congrès national du Parti, ainsi que des réalisations remarquables accomplies dans le cadre du Renouveau et du développement national sur les plans économique, social, politique, diplomatique et de la défense. Il a en outre évoqué les lourds dégâts causés récemment par les catastrophes naturelles et les inondations dans le Nord et le Centre du pays, qui ont eu un impact considérable sur la vie des habitants et sur le développement socioéconomique de ces régions.

Soulignant que les Vietnamiens de l'étranger constituent une partie inséparable de la grande union nationale, il s'est dit ému d'apprendre les efforts et les réussites des travailleurs, étudiants et familles vietnamiennes en République de Corée, appréciés par la société sud-coréenne. Il a salué les associations communautaires qui œuvrent à préserver la langue et la culture vietnamiennes.

Le président a appelé les Vietnamiens de l'étranger à poursuivre les belles traditions nationales, à renforcer leurs compétences linguistiques et culturelles pour mieux s'intégrer, contribuer au développement de la République de Corée et au renforcement de l'amitié entre les deux peuples. Il les a également encouragés à promouvoir l'entraide et la solidarité, à respecter strictement les lois du pays d'accueil et à contribuer activement au développement du Vietnam comme aux relations bilatérales.

Il a affirmé que le Parti et l'État demeurent à l'écoute des aspirations légitimes des compatriotes et continueront de protéger leurs droits et intérêts légitimes, tout en favorisant la coopération bilatérale dans les domaines du travail, de l'éducation et des investissements.

À cette occasion, le président Luong Cuong a aussi offert des livres en vietnamien à la communauté des Vietnamiens du Sud-Est de la République de Corée, les encourageant à préserver la langue et la culture vietnamiennes.

VNA/CVN