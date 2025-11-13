L’Assemblée nationale adopte le budget prévisionnel de l'État pour 2026

Dans le cadre de la 10 e session de l'Assemblée nationale de la XV e législature, les députés ont largement approuvé la Résolution concernant le budget prévisionnel de l'État pour 2026, avec 419 voix en faveur sur 420.

Photo : VNA/CVN

Le budget de l'État pour l'année 2025 prévoit des recettes s'élevant à 2.529.467 milliards de dôngs, et des dépenses totales atteignant 3.159.106 milliards de dôngs, engendrant ainsi un déficit budgétaire de 605.800 milliards de dôngs, soit 4,2% du PIB national.

La Résolution détaille l'affectation des fonds pour la nouvelle politique salariale, qui vise à augmenter le salaire mensuel de base à 2,34 millions de dongs en 2026. Ce financement est assuré par deux sources principales. Primo, l'excédent des budgets locaux : utilisation de 23.839 milliards de dôngs, provenant de l'excédent non utilisé de la réforme salariale des budgets locaux jusqu'à fin 2025.

Secundo, la provision du Budget central : allocation de 53.554 milliards de dôngs par le budget central pour soutenir les budgets locaux dans la mise en œuvre de ce nouveau salaire de base.

Le gouvernement est mandaté pour poursuivre la mise en œuvre de solutions visant à générer des fonds stables et suffisants pour la réforme salariale. Un élément clé de cette stratégie consiste à exclure certains types de recettes locales (comme les revenus de la location de terres publiques ou les frais de protection des terres rizicoles) du calcul des revenus qui doivent être alloués à la réforme.

La Résolution introduit une flexibilité significative dans l'utilisation des fonds accumulés pour la réforme salariale, en autorisant leur emploi au-delà de leur objectif initial.

Désormais, ces fonds peuvent également servir à financer l'ajustement des pensions (retraites), l'ajustement des allocations de sécurité sociale, le financement des subventions destinées aux personnes méritantes (bénéficiaires de politiques sociales spécifiques), aux individus affectés par la réorganisation des unités administratives.

VNA/CVN