Le Vietnam et la Malaisie ont un grand potentiel de coopération commerciale et touristique

La Malaisie et le Vietnam ont encore beaucoup de marge pour promouvoir leurs relations, a déclaré le D r. Oh Ei Sun, conseiller principal au Centre de recherche du Pacifique de Malaisie, après la visite officielle du 22 au 25 octobre au Vietnam du président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul, au Vietnam.

Le Dr. Oh Ei Sun, qui est également chercheur principal à l’Institut des affaires internationales de Singapour, a indiqué à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur que les deux pays disposent d’un grand potentiel de coopération et cela a également été mentionné par le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, lors de l’accueil de son homologue malaisien.

Pour renforcer la coopération bilatérale, les deux pays devraient envisager d’ouvrir davantage de vols directs reliant leurs destinations populaires pour stimuler le commerce et le tourisme bilatéraux, et de déployer des navires de croisière reliant les ports vietnamiens à Sabah.

En outre, la Malaisie et le Vietnam devraient également renforcer leur coopération en matière de formation des ressources humaines dans des domaines où les deux pays ont des atouts et des besoins, tels que la science et la technologie, les technologies de l’information, l’économie et la gestion de l’éducation.

Le Dr. Oh Ei Sun a proposé d’explorer les moyens d’intégrer davantage leurs industries électroniques dans les chaînes d’approvisionnement mondiales de l’électronique afin de progresser dans ce secteur de haute technologie à haute valeur ajoutée.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne la coopération en matière de formation, l’expert a déclaré que la Malaisie pouvait s’inspirer de l’expérience du Vietnam en matière de formation en sciences et en mathématiques. Actuellement, de nombreux étudiants vietnamiens étudient en Malaisie et les deux pays doivent trouver des moyens d’attirer davantage d’étudiants malaisiens au Vietnam, a-t-il ajouté.

Évaluant les relations entre le Vietnam et la Malaisie, le Dr. Oh Ei Sun a déclaré que les deux pays ont toujours maintenu et entretenu une relation pacifique, efficace et prospère. Ils voient un grand potentiel d’expansion des échanges, notamment dans le domaine du halal.

VNA/CVN