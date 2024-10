Vietnam - Malaisie

Une nouvelle étape dans les relations, selon un expert malaysien

>> Félicitations à la Malaisie pour sa Fête nationale

>> Les vœux continuent d’affluer à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam

>> Le président de la Chambre des représentants de Malaisie effectuera une visite officielle au Vietnam

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré l'analyste sociopolitique, Professeur Dr. Awang Azman Awang Pawi de l'Université de Malaisie, dans une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur le 25 octobre, juste après la visite officielle au Vietnam couronnée de succès du président de la Chambre des représentants de Malaisie, Johari Bin Abdul à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Au cours de la visite, les dirigeants de la Chambre des représentants malaisienne et les partenaires vietnamiens ont discuté de domaines clés de coopération tels que la croissance économique, la sécurité énergétique et la diplomatie parlementaire.

Le Professeur Awang Azman Awang Pawi a également commenté la possibilité de signer un accord de coopération entre les organes législatifs des deux pays. Cet accord, s’il est finalisé, institutionnalisera davantage la coopération législative, renforcera la diplomatie parlementaire et fera progresser les priorités de gouvernance partagée.

Évaluant les nouveaux domaines de coopération qui intéressent les deux pays, le Professeur malaysien a déclaré que l'administration du Premier ministre Anwar Ibrahim a mis l'accent sur la résolution des défis tels que la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables dans la région. Ces questions deviennent la base de la coopération quand les deux pays cherchent à réduire leur dépendance à l'égard des sources extérieures et à exploiter plus efficacement leurs propres ressources.

Selon lui, la sécurité alimentaire est devenue une préoccupation majeure en Asie du Sud-Est, après qu’une série d’événements tels que la pandémie de COVID-19 et le conflit russo-ukrainien ont perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cet expert a estimé qu'en partageant leur expertise et leurs ressources, la Malaisie et le Vietnam peuvent travailler ensemble pour renforcer la sécurité alimentaire dans la région de l'ASEAN, garantissant que les États membres peuvent compter les uns sur les autres pour répondre à leurs besoins alimentaires en temps de crise.

Outre la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables constituent un autre axe de la coopération entre la Malaisie et le Vietnam. Les deux pays sont riches en ressources naturelles qui peuvent être exploitées pour produire de l’énergie propre.

Les relations entre le Vietnam et la Malaisie ont atteint une nouvelle hauteur et qu’elles sont cultivées par la coopération stratégique et l'engagement commun dans la résolution des défis régionaux, a déclaré l’expert malaysien.

Selon ce Professeur, alors que la Malaisie se prépare à assumer la présidence de l'ASEAN, les relations avec le Vietnam joueront un rôle important dans la promotion d'un avenir prospère et durable pour l'ensemble de la région.

VNA/CVN