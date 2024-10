La visite du PM aux EAU renforcera les liens dans des domaines potentiels

La visite officielle, effectuée à l’invitation du président Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et la première du genre d’un Premier ministre du Vietnam au cours des 15 dernières années, se déroule dans un contexte où les relations bilatérales se développent bien dans tous les domaines.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays le 1er août 1993, leur amitié et leur coopération se sont développées de manière positive dans de nombreux domaines, de la politique à la diplomatie, en passant par le commerce, l’investissement, le travail et le tourisme.

Relations politico-diplomatiques

La confiance politique et la compréhension mutuelle se sont constamment consolidées, comme en témoignent les échanges dynamiques de délégations à différents niveaux, tels que les visites de travail aux EAU du ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên en avril 2023 et de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân en mai 2023, la visite officielle au Vietnam du ministre des Affaires étrangères des EAU Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan en juin 2023, la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la 28e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP28) et les activités bilatérales dans ce pays du Moyen-Orient en décembre dernier, ainsi que la visite au Vietnam du ministre d’État émirati du Commerce extérieur Thani bin Ahmed Al Zeyoudi en août 2024.

Ces voyages ont contribué à approfondir les relations bilatérales et à ouvrir de nouvelles opportunités de collaboration bilatérale dans de nombreux domaines dans les temps à venir.

Lors de sa réception du ministre d’État émirati du Commerce extérieur et des dirigeants de 19 groupes émiratis le 26 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam valorisait son amitié et sa coopération multiforme avec les Émirats arabes unis, l’un de ses principaux partenaires économiques au Moyen-Orient.

Il a noté que le Vietnam était prêt à servir de passerelle aux Émirats arabes unis pour renforcer la coopération avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), tout en considérant les Émirats arabes unis comme une passerelle pour favoriser sa collaboration avec le Moyen-Orient.

Le dirigeant a également appelé à la conclusion rapide des négociations sur l’accord de partenariat économique global (CEPA) entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, et a suggéré de faciliter la coopération et l’investissement entre les entreprises des deux pays, en envisageant la possibilité de réduire les droits de douane sur certains produits pour tirer parti des atouts complémentaires de leurs économies, en visant un objectif commercial bilatéral de 10 milliards d'USD.

Pour sa part, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi a déclaré que les Émirats arabes unis souhaitaient renforcer la collaboration avec les entreprises vietnamiennes pour produire et transformer des aliments halal.

Il a ajouté que son pays envisageait de créer un conseil de coopération commerciale avec le Vietnam pour approfondir la coopération Vietnam - Émirats arabes unis, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Économie et commerce



La collaboration économique a toujours été un pilier important et un point positif dans le tableau général des relations entre le Vietnam et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont actuellement le plus grand marché d’exportation du Vietnam au Moyen-Orient et en Afrique, avec des échanges commerciaux bilatéraux atteignant 4,96 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année, soit plus que les 4,7 milliards d'USD enregistrés sur l’ensemble de l’année 2023.

En septembre 2024, les Émirats arabes unis comptaient 42 projets d’une valeur de 74,09 millions d'USD au Vietnam, se classant au 52e rang parmi les 148 pays et territoires investissant au Vietnam.

Il reste une grande marge de développement des liens économiques et commerciaux bilatéraux, car les deux économies ont des atouts complémentaires et elles mènent des négociations sur le CEPA. Lors de récentes réunions, les dirigeants des deux pays ont tous convenu de conclure bientôt les négociations en vue de la signature de l’accord, qui devrait aider les produits vietnamiens non seulement à être directement exportés vers les Émirats arabes unis, mais aussi à entrer sur le marché du Moyen-Orient via la "passerelle des Émirats arabes unis".

S’exprimant lors d’un forum à Hô Chi Minh-Ville en mai, le président et directeur général des Chambres de commerce de Dubaï, Mohammad Ali Rashed Lootah, a décrit le Vietnam comme un pays attrayant pour les investisseurs et les commerçants de Dubaï, expliquant que le Vietnam dispose d’un fort potentiel de croissance grâce à ses politiques économiques favorables, à ses bonnes infrastructures, à sa main-d’œuvre qualifiée et à son emplacement stratégique.

Les membres des Chambres de commerce de Dubaï ont hautement évalué les opportunités au Vietnam et prévoient d’étendre les activités d’investissement et d’affaires dans le pays, a-t-il noté, ajoutant que les produits de base promettant des opportunités considérables pour les exportations vietnamiennes vers Dubaï comprennent les meubles, les noix, les fruits tropicaux et le café. Parallèlement, les entreprises de Dubaï ont également apprécié le potentiel d’investissement dans l’agriculture durable, la construction, le tourisme et l’industrie alimentaire au Vietnam.

En ce qui concerne la coopération dans le domaine du travail, il y a actuellement environ 3.000 travailleurs vietnamiens aux EAU. Les Émirats arabes unis souhaitent accueillir davantage de travailleurs vietnamiens et s’engagent à soutenir la nation d’Asie du Sud-Est dans la formation professionnelle.

Actuellement, les deux pays partagent une perception commune de l’importance d’élever bientôt les relations bilatérales à un nouveau niveau, à la hauteur du potentiel, de l’échelle économique et des attentes des deux parties.

