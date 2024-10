Le président de la Chambre des représentants de Malaisie termine sa visite officielle au Vietnam

Lors de leur séjour au Vietnam, Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul et sa suite sont allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, ont visité le Temple de la Littérature à Hanoï. Le dirigeant malaisien s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân, a rencontré le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm et a eu une entrevue avec le Premier ministre Pham Minh Chinh.

De même, le dirigeant malaisien a accordé une interview à la presse sur les significations de sa visite ainsi que sur le partenariat stratégique Malaisie - Vietnam.

Lors de cette visite, les dirigeants des deux parties ont convenu que les relations entre les deux pays se sont développées de manière positive et substantielle dans tous les domaines au cours du dernier demi-siècle, à travers tous les canaux du Parti, de l'État, des échanges entre les deux peuples et dans tous les domaines. En particulier, les deux pays se coordonnent étroitement lors des forums régionaux et internationaux.

Le Vietnam souhaite promouvoir fortement le partenariat stratégique avec la Malaisie de manière de plus en plus approfondi, substantiel, efficace et spécifique, dans le but de porter les relations entre les deux pays vers une nouvelle hauteur.

Les deux parties ont convenu de porter prochainement le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 18 milliards de dollars dans une direction équilibrée ; faciliter l’importation et l’exportation et limiter l’application de barrières commerciales ; signer prochainement un accord de coopération dans le domaine Halal.

Enfin, le Vietnam et la Malaisie ont convenu de se coordonner avec les pays de l'ASEAN pour maintenir la position de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, en promouvant la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ; négocier un Code de conduite en Mer Orientale (COC) du président Hô Chi Minh, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

