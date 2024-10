Le Vietnam souligne les obligations des pays d’exécuter les jugements de la CIJ

Photo : VOV/CVN

Prenant la parole lors du débat, Nguyên Minh Vu, assistant au ministre des Affaires étrangères, chef de la mission vietnamienne, a réitéré le soutien du Vietnam au rôle essentiel de la cour dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la justice.

Selon lui, tous les pays doivent respecter et exécuter ses obligations avec volonté, conformément au droit international, ce qui implique les décisions et verdicts rendus par la cour.

En ce qui concerne le règlement des différends, selon le représentant du Vietnam, le rôle de la CIJ est largement reconnu. Avec ce rôle, la CIJ s'efforce de promouvoir la résolution pacifique des différends et de contribuer au maintien de relations d’amitié entre les pays. Outre le règlement des différends internationaux, la fonction consultative est également très importante pour clarifier les questions juridiques controversées.

Devant la nécessité d'une action plus immédiate et plus ambitieuse pour répondre au changement climatique, le Vietnam demande à la CIJ de se prononcer sur les obligations des pays dans ce domaine. Son avis pourrait clarifier les aspects juridiques du changement climatique et permettre donc une mise en œuvre substantielle et efficace des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a expliqué Nguyên Minh Vu.

VNA/CVN