Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération en matière de sécurité

Une délégation du ministère vietnamien de la Police dirigée par le vice-ministre Trân Quôc To a effectué du 22 au 26 octobre une visite de travail à Cuba.

Au cours de l’entretien de la délégation avec le ministre cubain de l’Intérieur, Lázaro Alberto Álvarez Casas, les deux parties ont évalué les progrès de l’accord de coopération entre les deux ministères signé en 2018. Elles ont également passé en revue les récents efforts de collaboration entre leurs agences.

Les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération en partageant leurs expériences en matière de renforcement des forces, d’inspection, de supervision, de formation et de gestion de l’immigration, contribuant ainsi à la sauvegarde de la sécurité nationale et au maintien de l’ordre et de la sécurité sociaux dans chaque pays.

Elles ont convenu d’accroître les échanges de délégations et d’experts dans divers domaines, tout en continuant à mettre en œuvre les contenus convenus entre les deux ministères.

Les deux parties ont souligné l’importance de cultiver la solidarité et l’amitié fidèles entre les peuples cubain et vietnamien.

Le vice-ministre Trân Quôc To a exprimé sa gratitude pour le soutien impartial et sans réserve du peuple cubain à l’œuvre de défense et d’édification nationales du Vietnam, affirmant que le Vietnam sera toujours aux côtés de Cuba en toutes circonstances.

Après avoir rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam à Cuba, le responsable a informé de la situation actuelle au Vietnam et a salué le rôle de l’ambassade dans la promotion des relations bilatérales. Il a encouragé le personnel à continuer à servir de pont pour renforcer davantage l’amitié spéciale et profonde entre les deux nations.

Pendant son séjour à Cuba, la délégation vietnamienne a déposé des fleurs au monument du président Hô Chi Minh dans le parc qui porte son nom à La Havane ; et a visité le site commémoratif de Che Guevara, ainsi que le Centre Fidel Castro, un lieu dédié à la collecte, à la préservation et à l’hommage de l’héritage du leader cubain.

