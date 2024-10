Entrevue entre le PM vietnamien et le président de la Chambre des représentants de Malaisie

Le président de la Chambre des représentants de Malaisie, a apprécié les résultats de l’entretien avec le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân et la rencontre avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm pour renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant l'évolution positive de la coopération entre les deux pays ces derniers temps. La Malaisie est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et le troisième investisseur de l'ASEAN au Vietnam. La coopération en matière de défense et de sécurité, y compris la coopération maritime, a aussi atteint de nombreux résultats positifs.

Les deux parties sont convenues d'importantes orientations de coopération dans les temps à venir afin de porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur. Pham Minh Chinh a proposé que les deux pays s'efforcent de porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 18 milliards d'USD dans une direction équilibrée ; encourage les entreprises des deux pays à accroître leurs investissements sur le marché de l'autre pays et à participent plus profondément à la chaîne de valeur, à la transformation numérique et à de nouveaux domaines tels que l'économie numérique, l'économie verte et la conversion énergétique.

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé à la Malaisie de soutenir le Vietnam dans le développement de l'industrie Halal et de signer prochainement un document de coopération dans ce domaine. De même, il a demandé à la Malaisie de soutenir le Vietnam dans le retrait du carton jaune de l'UE pour l'industrie vietnamienne des produits halieutiques ; de continuer à se coordonner efficacement dans le rapatriement et le traitement humain des pêcheurs vietnamiens détenus.

Promouvoir le partenariat stratégique

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants de Malaisie a affirmé qu'il ferait de son mieux pour promouvoir le partenariat stratégique et exploiter efficacement l'énorme potentiel de coopération entre les deux pays.

Soulignant le rôle important de la Malaisie en tant que président de l'ASEAN/AIPA 2025, le responsable malaisien a souhaité que le Vietnam et d'autres pays de l'ASEAN promeuvent la force et le potentiel de chaque pays ainsi que de la Communauté dans la promotion d'un développement prospère.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutiendrait activement la Malaisie pour qu'elle assume avec succès le rôle de présidence de l'ASEAN en 2025.

Enfin, les deux dirigeants ont convenu de se coordonner étroitement et avec les autres pays de l'ASEAN pour construire une ASEAN solidaire et autonome, renforcer la coopération intra-bloc et promouvoir son rôle central dans le traitement des questions régionales. En plus, ils ont convenu de maintenir la position commune de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale ; de continuer à se coordonner pour promouvoir la mise en œuvre sérieuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Oriental, négocier pour édifier un Code de conduite en Mer Oriental pratique et efficace, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) 1982.

VNA/CVN